Torghelle Sándor: Nem voltunk rosszabbak, mint a mai válogatott, csak más a megítélés

A 42-szeres válogatott támadó beszélt a pályafutása elejéről, amikor 19 évesen, a Honvéd futballistájaként kettős játékengedéllyel az NB I/B-s Marcaliban szerepelhetett.

„Nem az volt, hogy átmentem a szomszéd stadionba… – kezdte Torghelle Sándor az m4sport.hu-nak. – Többórás út volt, reggel mentem, a meccs után utaztam vissza, de utólag azt mondom, hogy nagyon jó döntés volt, mert ott minden hétvégén játszottam, jól teljesítettem és aztán egyre több lehetőséget kaptam a Honvédban. Nem edzettem a társakkal, nem ismertem őket Marcaliban, de egyből bedobtak a csapatba és bizonyítani kellett, szerencsére nekem sikerült. A Honvédnál akkor anyagi gondok voltak, de azt nagyon szerettem, hogy Marcaliban a győzelem után azonnal fizettek. Volt egy eset, hogy Détári Lajos volt az edzőnk Kispesten. Játszottam Győrben nyolcvan percet, rúgtam két gólt, de jeleztem, hogy szeretnék menni Marcaliba. Nem értette az okát, de mondtam, hogy mennék, mert pénzt kellene keresni.”

Felidézte azt az esetet, amikor 2004 tavaszán, már az MTK játékosaként összetűzésbe keveredett a Ferencváros legendájával, Lipcsei Péterrel az örökrangadón. Az akkori beszámolók szerint a csatár végig heccelte a zöld-fehérek játékosát, aki a vitát lezárva leköpte a riválisát.

„Nem voltam annyira kedves. Ha velem tette volna ezt egy húszéves srác, akkor én is felkaptam volna a vizet. Akkor azt gondoltam, hogy meg kell csinálni, nem vagyok rá büszke. Utána még a Fradi-szurkolók is megkerestek és az éjszakában egyszer-egyszer meg is találtak. Korábban nyilatkoztam, hogy senkitől sem tartok. Persze én a pályára gondoltam, ők azonban magukra vették és fel is kérdeztek” – árulta el Torghelle, aki utána elmondta, hogy amikor néhány nappal a mérkőzés után a válogatott összetartásán találkozott Lipcseivel, és kezet fogtak, az csak a sajtónak szólt.

Szóba került még a brazilok elleni meccs, amikor megszerezte első gólját a nemzeti csapatban, majd a németek elleni duplájáról is szót ejtett, és hogy ez mennyiben változtatta meg az életét, hiszen ezt követően igazolt az angol élvonalbeli Crystal Palace-hoz. Pályafutása több pontját is érintette a beszélgetés során a most 42 esztendős exfutballista, aki jelenleg a TeamTime Menedzseriroda egyik tulajdonosaként dolgozik és örömmel lenne a fiatal Torghelle menedzsere.

„Azt javasolnám neki, hogy legyen türelmesebb, megfontoltabb. Azt mondom a játékosainknak is mindig, ha tehetséges vagy és dolgozol, akkor ki tudod hozni magadból, amit szeretnél. Nem kell mindig kapkodni, egy karrier húsz év lehet, ahogy szokták mondani, este számolják a libákat. A karrier végén lehet megvonni a mérleget. Nekem talán egyvalami hiányzik: a válogatottal egy Európa-bajnoki részvétel. Nem voltunk mi rosszabbak, mint a mai válogatott. A lebonyolítás más, hiszen ha mi harmadikként zártunk, akkor negatív megítélése volt a sorozatnak, most meg akár kijutást is érhet. Körülöttünk még sok negatív dolog volt, de még akkor is szívesen jöttem, hiszen az országomért játszhattam. Én ezért kezdtem el a labdarúgást, ez megadatott nekem. Nincs óriási hiányérzet bennem” – tette hozzá Torghelle.

