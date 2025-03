Eddig nem ismert oldaláról és a magyar válogatott ezredik meccséről is beszélt Marco Rossi – videó

„Úgy gondolom, nálunk nincsenek problémák azzal kapcsolatban, hogy ki kerül a címlapokra. Például a csapatkapitányunk, Dominik. Jelenleg az egyik legnépszerűbb játékos, aki Európa és a világ egyik legjobb klubjában futballozik, s nem mutat sztárallűröket. Éppen ellenkezőleg, mivel ő a csapatkapitány, egyre népszerűbbé kell válnia a csapattársai körében is. A társainak vezetőként kell tekinteniük rá, aki segít nekik a nehéz pillanatokban” – kezdte az Egyenesen című vlogban Marco Rossi, aki szerint Szoboszlai Dominik rengeteget fejlődött az elmúlt években, és meggyőződése, hogy a jövőben is előreléphet még.

Az együttes meghatározó tagjairól is beszélt a szakember a műsorban: „Ami a csapatunk topjátékosait illeti, azt kell mondanom, hogy minden válogatott játékosunk – különösen azok, akik a legjobb bajnokságokból érkeznek – mindig a csapat rendelkezésére áll, és nem mutatnak sztárallűröket. Mindannyian igyekeznek megosztani a tapasztalataikat és tanácsokat adni a fiatalabbaknak, vagy a kevesebb rutinnal rendelkező társaiknak.”

A szövetségi kapitány úgy fogalmazott: a válogatottnál dolgozni sok nehézséggel jár, mert nincs idő kísérletezni, és nincs mindig lehetőség találkozni a labdarúgókkal.

Ezután a kapusok szerepéről is elmondta a véleményét: „Ha egy olyan kapust állítasz be, aki nem ad biztonságot a védőknek, az már önmagában is a vég kezdete. Még akkor is, ha egyébként tehetséges kapusról van szó.”

Könnyedebb témákra áttérve Rossi a szülőhazájáról is szót ejtett: „Olaszország fantasztikus hely, ha idejössz kikapcsolódni. Nekem a legjobb, mivel én külföldön dolgozom, és amikor visszatérek, csak kikapcsolódni jövök.”

„A feleségem, Mariella mindig azt mondja nekem, hogy képtelen vagyok elszakadni a munkától – folytatta a műsorban a kapitány. – Folyton dolgozom. De ez egy olyan munka, ami igazából nem is munka, hanem mindig is a szenvedélyem volt. Szóval még otthon is, ha nem tudok élőben meccset látogatni, számítógépen nézem meg a srácok játékát.”

Rossi szavai szerint folyamatosan követi a külföldön szereplők teljesítményét, ellenőrzi őket, megnézi a meccseiket, ám nem utazik el, hogy élőben is lássa őket: „Élőben azokat kell néznem, akik Magyarországon játszanak” – mondta.

A szövetségi kapitány a műsorban beszélt kedvenc helyeiről és gasztronómiai ízléséről is, egyebek mellett arról, hogy 19 éves koráig egyáltalán nem evett halat. Felidézte pályafutása korábbi állomásait, így a Honvédnál töltött időszakot, hangsúlyozta a szakmai stáb fontosságát, a kölcsönös bizalmat, majd a válogatott előtt álló feladatokról, a következő ellenfelek erősségeiről is beszélt.

„Nem tekinthetjük magunkat Németország vagy Hollandia szintűként. Nem vagyunk egy szinten Portugáliával, sőt még Dániával sem, akikkel esetleg szembekerülünk a világbajnoki selejtezőcsoportban. Reálisnak kell lennünk. De az, hogy reálisak vagyunk, nem jelenti, hogy feladjuk a küzdelmet” – mondta.

A műsor végén a törökök elleni Nemzetek Ligája-összecsapás -- amely a magyar válogatott történetének ezredik hivatalos meccse lesz – került szóba: „Minden alkalomnak, amikor ilyen mérkőzések következnek, amelyek mérföldkövek egy válogatott vagy egy szövetség történetében, plusz motivációt kell adniuk. Az a legfontosabb, hogy a lehető legméltóbban tiszteljük meg ezt a mérkőzést. Természetesen meg akarjuk nyerni, de ha valami miatt ez nem sikerül, akkor is olyan hozzáállással kell játszanunk, hogy tisztességgel, akarattal és motivációval képviseljük a válogatottat.”