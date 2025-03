Dárdai Bence: Mindegy, melyik poszton, csak játszani akarok a magyar válogatottban

A februári 22-i bejelentés után, amely szerint a magyar válogatottban kíván futballozni, aligha lepte meg a meghívó, ugye?

Tényleg nem, de annál nagyobb öröm volt, amikor eljutott hozzám a hír − válaszolta lapunknak Dárdai Bence, a német élvonalban szereplő Wolfsburg 19 éves középpályása. − Éppen Berlinben ettünk és beszélgettünk anyuval és apuval, amikor pittyent a telefonom, majd még egy és még egy értesítést kaptam, sorra érkeztek a gratuláló üzenetek. Érzelmileg teljesen más a felnőttválogatottba meghívást kapni, mint a korosztályosba, nem is tudom kifejezni, mennyire várom, hogy végre indulhassak Magyarországra. Két testvérem, Palkó és Marci mindig mondja, imádnak a válogatottnál lenni, szeretném én is átélni, amit ők.

Mikor hozta meg a döntést, hogy a magyar válogatottat választja?

Január huszonnegyedikén, a tizenkilencedik születésnapomon Marco Rossi szövetségi kapitány meglátogatott Wolfsburgban, az volt az első személyes találkozónk. Nagyon jót beszélgettünk, az is szóba került, hol tudna elképzelni a csapatban. Nagyra értékeltem, hogy nem akart rám nyomást helyezni, jelezte, beszéljem át nyugodt körülmények között a családommal a helyzetet, mert ennek az én döntésemnek kell lennie. Egy héten belül hívtam Marco Rossit a válaszommal – a történet innentől már ismert.

A szövetségi kapitány elsősorban védekező középpályásként számít önre. Testhezálló a pozíció?

Hatosként, nyolcasként és tízesként egyaránt bevethető vagyok, ott futballozom, ahol a kapitány kéri. Mindegy, melyik poszton, csak játszani akarok a magyar válogatottban. A beilleszkedésemet biztosan megkönnyíti, hogy Marci is a csapat tagja, és az is segíthet, hogy többeket ismerek a Bundesligából, Gulácsi Péterrel, Willi Orbánnal és Schäfer Andrással is beszélgettem már az egymás elleni meccseink után.

Az idén három Wolfsburg-mérkőzést is a kispadról nézett végig, ám az utóbbi hetekben ismét játszhatott. Milyen formában érzi magát?

Remekül érzem magam a pályán, az utóbbi bajnokikon megkaptam a lehetőséget, ment a játék. Ennek azért is örülök, mert a nemzeti csapatban is száz százalékot akarok kiadni magamból, a legszebb arcomat akarom mutatni. Németországban is elismerik a válogatottat, nekem is tetszik, hogy nemcsak beáll védekezni, hanem próbálja játszani a futballt – igyekszem én is hozzátenni majd a szerepléséhez. Minden csapatnak meggyűlik a baja Magyarországgal, főleg a Puskás Arénában, nagyon várom már, hogy pályára lépjek a szurkolóink előtt.