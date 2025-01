A magyar válogatott Svédországgal és Azerbajdzsánnal csap össze a nyáron

Júniusi első felkészülési mérkőzését Svédország ellen játssza férfi A-válogatottunk június 6-án a Puskás Arénában. A svéd válogatott jelenleg a FIFA-világranglista 27. helyén áll, vagyis 3 pozícióval előz meg minket, így az elhanyagolható tény, hogy a magyar válogatottal ellentétben Svédország nem jutott ki a tavalyi Európa-bajnokságra, hiszen közben csoportgyőztesként (Szlovákiát, Észtországot és Azerbajdzsánt megelőzve) feljutott a Nemzetek Ligája B ligájába.

A magyar és a svéd válogatott eddig 45 hivatalos mérkőzésen lépett pályára egymás ellen, melyek közül 18 alkalommal nyertünk, 17-szer kaptunk ki és 10-szer játszottunk döntetlent a skandináv csapat ellen. A legtöbbször a kétezres években találkozott a két együttes, hiszen a 2004-es és a 2012-es Európa-bajnokság selejtezőiben, valamint a 2006-os és a 2010-es vb selejtezőiben is csoportellenfelek voltak, legutóbb viszont 2016. november 15-én a Groupama Arénában csaptak össze. Ez a mérkőzés volt Juhász Roland és Király Gábor búcsúmeccse, melyet a vendégek nyertek meg 2-0-ra. Ezen a mérkőzésen a válogatott jelenlegi keretéből mindössze négyen voltak ott: Fiola Attilát kezdőként, Botka Endrét pedig csereként küldte pályára az akkori szövetségi kapitány, Bernd Storck, Dibusz Dénes és Nagy Ádám viszont nem játszott 2016 utolsó mérkőzésén.

Második júniusi mérkőzésünkön Azerbajdzsánnal találkozunk 2025. június 10-én idegenben. Az azeri válogatott jelenleg a 117. a FIFA-világranglistán, hasonló stílusban futballozó vb-selejtezős ellenfelünk, Örményország pedig a 100. Eddig összesen hét alkalommal játszottunk ellenük és ezen mérkőzések mindegyikét meg is nyertük, összesen 19 gólt rúgtunk és csak kettőt kaptunk. Legutóbb a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőiben voltak ellenfeleink. Annak a sorozatnak az idegenbeli összecsapásán Orbán Willi két gólt is szerzett ellenük, ami korábban csak Nyilas Eleknek sikerült 1996-ban.

– Azért erre a két csapatra esett a választásunk, mert olyan ellenfelekkel szerettünk volna focizni, akikkel a vb-selejtezőkre történő felkészülés szempontjából hasznos meccseket tudunk játszani – fogalmazott Marco Rossi szövetségi kapitány az MLSZ hivatalos honlapján. – A svéd válogatottról szerintem mindenki tudja, hogy egy nagyon jó csapat. Most jutottak fel a Nemzetek Ligája B ligájába és több játékosuk is van, akik nemzetközi szinten is kiemelkedőek és jól ismertek. Rugalmasan váltanak több játékrendszer között, de többnyire három védővel játszanak, ami nekünk az Írország és Örményország elleni felkészülés szempontjából is hasznos, de egyébként a portugál válogatott is ezt a felállás alkalmazza. Azerbajdzsán hasonló stílusban játszik, mint Örményország és játéktudásra is hasonló szinten vannak, így az ellenük játszandó mérkőzés főleg az Örményország elleni felkészülésünket fogja segíteni.

A két felkészülési mérkőzéssel teljessé vált a válogatott 2025-ös programja.

A magyar válogatott 2025-ös programja:

Március 20.: Törökország–Magyarország (Nemzetek Ligája)

Március 23.: Magyarország–Törökország (Nemzetek Ligája)

Június 6.: Magyarország–Svédország (felkészülési mérkőzés)

Június 10.: Azerbajdzsán–Magyarország (felkészülési mérkőzés)

Szeptember 6.: Írország–Magyarország (világbajnoki selejtező)

Szeptember 9.: Magyarország–Portugália/Dánia (világbajnoki selejtező)

Október 11.: Magyarország–Örményország (világbajnoki selejtező)

Október 14.: Portugália/Dánia–Magyarország (világbajnoki selejtező)

November 13.: Örményország–Magyarország (világbajnoki selejtező)

November 16.: Magyarország–Írország (világbajnoki selejtező)