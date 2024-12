Veterán futballisták karácsonya a Stadionban – fotók

IMMÁR A TIZENHETEDIK alkalommal szervezte meg Jakab János korábbi futballista és edző, a Budafoki MTE tiszteletbeli elnöke, miniszterelnöki főtanácsadó a régi futballnagyságok közös karácsonyi ünnepségét, amelyet a Puskás Aréna 2019-es felépülése óta rendre a nemzeti stadionban tartanak (kivéve, amikor a Covid ezt nem tette lehetővé).

Az ünnepséget a jelenlétével újra megtisztelte Orbán Viktor miniszterelnök, aki mindenkit személyesen köszöntött, továbbá – mások mellett – Schmitt Pál olimpiai bajnok vívó, korábbi köztársasági elnök, Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök, Bíró Péter, a Nemzeti Sportügynökség vezérigazgatója, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár vagy Lázár Vilmos fogathajtó-világbajnok, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke.

Az eseményt Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke vezette fel, és a hagyományokhoz híven a Himnusz hangjaira a kivetítőn a közelmúltban elhunyt legendás játékosok és futballszereplők fényképe jelent meg.

Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjében úgy fogalmazott: „Ahogy a monte-carlói kaszinó neve Le Casino, vagyis A Kaszinó, vagy ahogy az angol futballszövetség neve The FA, tehát A Szövetség, úgy nekünk is elég azt mondanunk, hogy A Stadion, és mindenki tudja, hogy a Puskás Arénáról van szó. Itt, a Kárpát-medence centerpályáján játszhattak Önök, és minden magyar férfi irigyli ezért önöket. Mi a magyar futball kulturális folytonosságát hirdettük meg, önök pedig átmentették a hajdani futballnagyságot, ami most is itt vibrál a levegőben. Önöknek is köszönhető, hogy a magyar futball újra ott van a térképen.”

Nemcsák Károly, Jászai Mari-díjas színész, érdemes és kiváló művész, a József Attila Színház igazgatója elszavalta Ady Endre Karácsony és Wass Albert A bujdosó imája című versét, és művésztársaival zenében is megidézte az ünnep hangulatát. Az ebéd előtt Kiss-Rigó László püspök mondott asztali áldást, és nem maradt el a szokásos ajándékozás sem, a többiek nevében jelképesen Bödör László, Noskó Ernő, Pásztor József és Rákosi Gyula vette át Orbán Viktortól, Jakab Jánostól és Lázár Vilmostól az ajándékcsomagokat.

Pásztor József, Bödör László, Orbán Viktor, Rákosi Gyula, Lázár Vilmos, Noskó Ernő és Jakab János

Búcsú Kozma Imrétől

Kozma Imre ezúttal már nem lehetett köztünk.

Az október 17-én 84 éves korában elhunyt irgalmasrendi szerzetes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapítója rendszeres résztvevője volt a karácsonyi összejöveteleknek. Kedvelte a sportágat, a ferencvárosi Varga Zoltán volt a kedvence. Visszatérően ezekkel a szavakkal köszönte meg az együttlét lehetőségét: „Letelik a játékidő, egy asztalhoz ültetnek bennünket, amelynél nemcsak ételt kapunk, hanem jó szót is.”

A jó szót elsősorban neki köszönhettük, aki a zugligeti plébánia és az ott segítő emberek révén lett ismert 1989-ben. Kozma Imre a keresztény tanokat hirdető, a hitet erősítő könyveket ajándékozott minden évben a korábbi futballistáknak. Fontos szerepét Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök vette át

