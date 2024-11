„Kemény csata várható itt és odahaza is” – Varga Kevin az Nemzetek Ligája-osztályozóról

„Szeptemberben érkeztem az első osztálytól búcsúzó Ankaragücühöz, s bár sok idő nem telt el azóta, van némi rálátásom a török labdarúgásra – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Varga Kevin. – Jó erőállapot, fizikai felkészültség, ­valamint ­átlagon felüli technikai tudás jellemzi a török futballistákat, kiváltképp a válogatott kerettagokat. Biztos vagyok benne, hogy a mieinktől elszenvedett vereségek után mindent megtesznek a két ­osztályozón a statisztika javításáért. Számos légiós szerepel a nemzeti csapatban, akik közül többen is topbajnokságban futballoznak, de Európa kevésbé jegyzett csapataiban is ragyogó török játékosok lépnek pályára. Kemény csata várható itt és odahaza is, ebben biztos vagyok, no meg abban is, hogy a Puskás Arénában és Isztambulban egyaránt fergeteges hangulat ­fogadja a csapatokat. Életem labdarúgással ­kapcsolatos emlékei közül az ­egyik ­legszebb a Puskásban négy évvel ezelőtt játszott meccs, amelyen a válogatott tagjaként a második gólunkat rúgtam a kettő nullára megnyert Nemzetek Ligája-találkozón.”