A vb-selejtező sorsolása miatt is jó lenne legyőzni az oranjét

„KIS SZEMÉLYES VONAL: a holland válogatott kapusa, Bart Verbruggen a NAC-nál kezdte pályafutását, tizennégy éves korától edzettem őt. Nyugodt, szorgalmas srác, sokat tett érte, hogy profi kapus legyen, tizennyolc évesen az Anderlechthez került, akkor még harmadik számú kapusként, azóta már a Brighton játékosa, mostanra posztján egyértelműen Hollandia legjobbja, hosszú időre megoldást jelenthet a kapuban. Ami a szombati meccset illeti, száz emberből nyolcvanöt sima holland győzelmet vár, csak öt mondja azt, hogy vereség következhet. Telt ház lesz, Frenkie de Jong jó eséllyel visszatér, éppen most volt a holland válogatott sajtótájékoztatója, amelyen Ronald Koe­man szövetségi kapitány azt mondta, Budapesten gyengén játszottak, szeretnék Amszterdamban eldönteni a továbbjutás kérdését. Biztos, hogy az első pillanattól kezdve nagy nyomás nehezedik a magyar csapatra, a pontszerzés is bravúrral érne fel. Persze a futballban sok minden megtörténhet, arról nem is beszélve, hogy a nemzeti együttes korábban idegenben is ért már el jó eredményt nagyon jó válogatottak ellen.”