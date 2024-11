A magyar válogatott először végezhetne a 3. helyen az NL-ben

♦ A magyar válogatott a negyedik idényét fogja befejezni az időközben folyamatosan változó lebonyolítással zajló Nemzetek Ligájában a hollandok és a németek elleni meccsekkel. Az első kiírásban, 2018-ban, tíz ponttal a 2. lett a finnek mögött a C-ligában, és feljutott a B-be, amelyben rögtön elsőre megnyerte csoportját 11 ponttal – innen felkerült az A-ligába. A legmagasabb osztályban, 2022-ben tíz ponttal 2. lett. Most, két fordulóval a sorozat vége előtt öt ponttal állunk, egy győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel. Az eddigi három kiírásban mindig sikerült eljutni három győzelemig, ami még most is meglehet, az pedig nyolc közé jutást is érne (egy hollandiai győzelemmel már három pont is elég lenne a továbbjutáshoz, de a hollandok boszniai botlásával egy amszterdami iksz és a németek legyőzése is továbbjutást érne). Ha viszont a 3. helyen fejezzük be a sorozatot, amire előzetesen a legnagyobb az esélyünk, akkor ez lesz az első NL-3. helyünk, és jövő tavasszal pótselejtező vár ránk az A-ligában maradásért. A jelenlegi összesített NL-mérlegünk tíz győzelem, hat döntetlen, hat vereség.

♦ Marco Rossinak a hollandok elleni lesz a 71. találkozója a magyar válogatott szövetségi kapitányaként. Az örökrangsorban már most megelőzi a 69 találkozóval 2. helyen álló, 1954-ben a magyar válogatottat vb-döntőbe vezető Sebes Gusztávot. A listát Baróti Lajos vezeti 117 meccsel. Rossi mérlege 34 győzelem, 16 döntetlen, 20 vereség. A győzelmek számában továbbra is a 3. helyen áll, és még nagy a lemaradása: Sebessel 50-szer, Barótival 62-szer nyert a nemzeti együttesünk.

♦ A hollandok ellen a 19. meccsünkre készülünk. Az eddigi mérleg: 5 győzelem, 3 döntetlen, 10 vereség. Hollandiát legutóbb negyven éve, 1984-ben tudtuk megverni 2–1-re Rotterdamban, azóta kilenc vereség és egy döntetlen (a legutóbbi, októberi hazai találkozón) a mérlegünk.

♦ Németország ellen – az NSZK ellen meccsekkel együtt, de az NDK elleni találkozókat nem számolva – a jövő keddi lesz a 40. hivatalos mérkőzésünk, a mérleg magyar szempontból 12 győzelem, 12 döntetlen, 15 vereség. A németek ellen a legutóbbi két meccsünket, szeptemberben az NL-ben és júniusban az Eb-n egyaránt elveszítettük, a két találkozón hét gólt kaptunk, és egyet sem lőttünk, viszont 2022-ben, ugyancsak az NL-ben idegenben győztünk 1–0-ra, itthon pedig 1–1-re végeztünk – az volt a legutóbbi hazai meccsünk a németek ellen. Az volt az első meccsünk a németek ellen az új Puskás Arénában, így a jövő keddi lesz a második.

♦ Hazai pályán most már több mint két éve veretlen a magyar válogatott. Legutóbb 2022. szeptember 26-án kaptunk ki itthon az olaszoktól 2–0-ra. Azóta kilencszer nyertünk (nyolcszor a Puskás Arénában, egyszer Debrecenben) három iksz mellett, és a 11 meccs közül heten nem kaptunk gólt – ezt a jó sorozatot kellene folytatni a németek ellen. A mostaninál hosszabb hazai veretlenségi szériája legutóbb 1975. május 7. és 1979. októbere között volt válogatottunknak, amikor 20 hazai meccsen keresztül nem kapott ki.

♦ A jelenlegi keretből eddig a 29 éves Nagy Ádám szerepelt a legtöbbször a magyar válogatottban, 87-szer, amivel 7. az örökrangsorban Fazekas László (92) mögött. Szoboszlai Dominik Hollandiában érheti utol az 50 meccsel az 51. helyen álló Bognár Györgyöt (és megelőzheti többek között idősebb Lisztes Krisztiánt és Buzánszky Jenőt is). Mint arról a Nemzeti Sport pénteki számának címlapsztorijában már beszámoltunk: a 24 éves csapatkapitány lesz a magyar futball legfiatalabb 50-szeres válogatott játékosa, ha pályára lép Amszterdamban. A jelenlegi keretből Szoboszlai és Sallai Roland a legeredményesebb, 14-14 góllal.

♦ Marco Rossi a 2018 óta tartó kapitányi időszakában 41 újoncot avatott (októberben Szűcs Kristóf volt a 41.). A novemberi két mérkőzésen a mezőnyjátékosok közül Gruber Zsombornak és Szabó Leventének lehet esélye arra, hogy gyarapítsa Rossi újoncainak a számát.