Sallai Roland: Visszatértünk arra az útra, amin sikeresek voltunk

„Ez a mai igazi csapatmunka volt, azt hiszem, a meccs előtt mind aláírtuk volna a pontszerzést. Keményen dolgoztunk és visszatértünk arra az útra, amin sikeresek voltunk. Azt tudtuk, hogy nem lesz sok helyzetünk, így azt a keveset kellett kihasználnunk, s megtettük. Összességében mindenki büszke lehet magára és a teljesítményünkre” – mondta a magyar válogatott gólját szerző Sallai Roland.

„Gyakorlatilag az történt a mérkőzésen, amire készültünk. A németek elleni találkozóból is kiindulva volt egy olyan védekező alaptaktikánk, ami arra épített, hogy zárjuk le a pálya közepét, tolódjunk, s ha van lehetőségünk, induljunk meg a kontrákkal. Ez az első félidőben tökéletesen működött, volt, hogy meg tudtunk indulni, a gól is ilyen szituációból született. Utána persze nagy volt rajtunk a nyomás, alakultak ki előttük komoly helyzetek, de mindig volt egy becsúszó láb, egy kis szerencse az egyenlítésig. Nem mondom, hogy ez így nem igazságos, de kicsit fájó, hogy nem sikerült győznünk, főleg mert már emberelőnyben voltunk. Ami a közvetett szabadrúgást illetti... volt egy kirúgásvariációnk, amit már megcsináltunk egyszer, így kérdeztem Szoboszlait, mi legyen, mondta, hogy ugyanaz, aztán nem kapta meg a várt nyomást, elfelejtette, hogy én nem értem hozzá a labdához. Jött ebből egy közvetett szabadrúgás, de szerencsére azért nem fizettünk nagy árat” – értékelt hosszan, a taktikát is érintve Dibusz Dénes.