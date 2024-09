A védelem összetétele okozhatja a legtöbb fejtörést Marco Rossinak

AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGOT KÖVETŐEN Marco Rossi négy újoncot hívott meg a Németország és Bosznia-Hercegovina ellen készülő keretbe. A szövetségi kapitány névsorából kiderült, szerinte is ráfért némi vérfrissítés az együttesre: először csatlakozott az A-válogatotthoz Telkiben az újpesti Gergényi Bence, a kecskeméti Nikitscher Tamás, a paksi Vas Gábor és a Girona légiósa, Yaakobishvili Antal. S ha hozzájuk vesszük a hosszú idő után ismét meghívott Dárdai Pált és a válogatottban eddig „csak” kerettagságig jutó Tóth Balázs kapust, akkor a közelgő Nemzetek Ligája-sorozatnak több tapasztalatlan futballistával vág neki a szövetségi kapitány. Semmi kétség, a szakember a jövőre is gondol, és megpróbálja kideríteni, a képbe kerülő fiatalok közül ki az, akire hosszú távon lehet számítani, aki személyiségében, mentalitásban, hozzáállásban, felkészültségben is illik az együttesbe.

Az alábbiakban megpróbáljuk feltárni, a közeljövőben mely pozíciókban változtathat a szakmai stáb, van-e esély a kezdőcsapat jelentősebb átformálására, vagy egyelőre csupán az újoncok megismeréséről van szó.

A Magyarország elleni szombat esti Nemzetek Ligája-találkozóval új időszámítás veszi kezdetét a német válogatottnál. Négy kiválóság is bejelentette visszavonulását a nemzeti együttestől – Toni Kroos az év elején, Thomas Müller, Ilkay Gündogan és Manuel Neuer pedig a keserédes emlékű, hazai rendezésű Eb-t követő napokban, hetekben. Azonfe­lül, hogy a világklasszis játékosok a pályán és az öltözőben is óriási űrt hagynak maguk után, formálisan is vezér nélkül maradt a csapat (Ilkay Gündogan a csapatkapitány, Manuel Neuer pedig a csapatkapitány-helyettes volt). Hétfőn Julian Nagelsmann szövetségi kapitány sajtótájékoztatót tartott, és – nem meglepő módon – Joshua Kimmichet nevezte ki csapatkapitánynak.

„Ő volt a három kapitány egyike az Európa-bajnokságon, s mivel a másik két játékos már nincs a csapatnál, logikus, hogy örökli a szerepkört – indokolta meg döntését Julian Nagelsmann. – Tökéletes kapitányalkat, az iránta támasztott minden elvárást maximálisan teljesít, mind sportszakmailag, mind emberileg. Példaképként viselkedik, állandóan edzeni akar – néha túlzásba is esik –, csak a győzelem jár a fejében!” (S. N.) Julian Nagelsmann: Joshua Kimmich a tökéletes csapatkapitány

Háromesélyes kapusharc a csapatba kerülésért

Máris érdekes kérdés vetődik fel: kivel számol hosszú távon Marco Rossi? Az Európa-bajnokságon lehetőséget kapó, továbbra is a világ egyik legerősebb bajnokságában, a Bundesligában védő Gulácsi Péterrel; a mögöttünk hagyott Európa-bajnoki selejtezősorozatot tökéletesen lehozó, majd a tornán a kispadon ülő Dibusz Dénessel; esetleg Tóth Balázzsal, akit már az Eb előtt is a jövő emberének nevezett, azóta pedig a Blackburn Rovershez igazolt, és aki így előléphet első számú kapussá?

Nehéz a szövetségi kapitány fejébe látni, hiszen míg az Európa-bajnokság előtt kétesélyes volt a játék ezen a poszton – Gulácsi Péter és Dibusz Dénes küzdött a kezdőcsapatba kerülésért –, a szombaton rajtoló Nemzetek Ligája-sorozatban az sem lenne ördögtől való, ha Tóth Balázst állítaná a kapuba. A magunk részéről úgy érezzük, a Németország elleni idegenbeli első tétmérkőzésen még Gulácsi Péter kezd, ám később Tóth Balázs léphet elő főszereplővé.

Balogh Botond egyre jobb formában futballozik

Ami biztos: Willi Orbán helye megkérdőjelezhetetlen a védelemben. Az RB Leipzig légiósa igazi vezér, a társak hallgatnak rá, és a szakmai stáb is maximálisan megbízik benne. Ha a Nemzetek Ligájában marad a három belső védős rendszernél a válogatott, a legnagyobb esélye a csapatba kerülésre az Olaszországban egyre több játéklehetőségez jutó Balogh Botondnak és a Hertha BSC-ben jó formát mutató Dárdai Mártonnak van. A (rang)sorban őket követi az újonc Vas Gábor és Yaakobishvili Antal, mindketten fiatalok, mindketten tehetségesek. Gergényi Bence a bal szárnyon inkább Kerkez Milos vetélytársa lehet, míg Botka Endrére a jobb oldalon várhat feladat.

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Tóth Balázs (Fehérvár FC)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Gergényi Bence (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Vas Gábor (Paks), Yaakobishvili Antal (Girona – Spanyolország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Kata Mihály (MTK), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz – Görögország), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Torino – Olaszország), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC) A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

A fiatalok fokozatosan vehetik át az uralmat a középpályán

Ha Marco Rossi marad az eddigi alapcsapatánál, akkor Németországban a jobb szélen Bolla Bendegúz vagy Loic Nego, míg a balon Kerkez Milos kezd. Mindhárman játékban vannak, mindhárman kellő tapasztalattal bírnak már ezen a szinten, igaz, utóbbi posztján Nagy Zsolt is kiemelkedő formát mutat a Puskás Akadémiában, gólokat rúg, gólpasszokat ad, és a nemzeti együttesben is bizonyította már rátermettségét. A pálya közepén Schäfer Andrásnak megkérdőjelezhetetlen a helye, hacsak nem lesz sérült, vagy lapok miatt nem tiltják el, a sorozat döntő részében a kezdőcsapatban lehet. Nagy Ádámról sokan azt gondolják – alighanem 84 válogatottságának is köszönhetően –, hogy eljár fölötte az idő, ám a Spezia légiósa jó korban van, 29 esztendős. Ha ebből indulunk ki, valamint figyelembe vesszük azt is, hogy Marco Rossi bízik az örökmozgó futballistában, nem lenne meglepő, ha Schäfer András mellett ő lenne az első számú védekező középpályás. Őket követheti a rangsorban Kata Mihály és a Bosznia-Hercegovina elleni hazai összecsapáson alighanem az újonc Nikitscher Tamást is kipróbálja a szakmai stáb.

A legjobb támadókat nehéz lesz kiszorítani a kezdőből…

Rossz hírrel kezdődött a telki összetartás, Gazdag Dániel sérülés miatt haza sem utazott az Egyesült Államokból. A helyekért a legnagyobb harc így is a támadósorban lehet, pontosabban csak lehetne, hiszen Szoboszlai Dominikot, Sallai Rolandot és az Eb-n elszenvedett arcsérüléséből felépülő és a maszkot már el is dobó Varga Barnabást jó esetben képtelenség kihagyni a kezdőcsapatból. Bánhatja ezt Horváth Krisztofer, aki Újpestre igazolva máris bizonyította, váratlan húzásai gólokat és győzelmeket érnek – igaz, ez a megállapítás az NB I-es mérkőzésekre vonatkozik, a nemzetközi szint azért más… –, és akkor ott van még a Skócia ellen Eb-gólt szerző Csoboth Kevin, aki a nyáron a liláktól a svájci St. Gallenhez szerződött, és még inkább megedződhet az erősebb kihívásokban. S akkor nem írtunk még a válogatotthoz visszatérő Dárdai Pálról, valamint a közelmúltban Görögországba igazoló Ádám Martinról, rájuk azonban alighanem a közeljövőben is kiegészítő emberként számít a szakmai stáb. Marco Rossi talán a pálya első harmadában van a legkedvezőbb helyzetben, hiszen több, jó formában lévő futballista közül válogathat.

NEMZETEK LIGÁJA 2024–2025

A3-CSOPORT

Hollandia, MAGYARORSZÁG, Németország, Bosznia-Hercegovina

Szeptember 7.

Németország–MAGYARORSZÁG

Hollandia–Bosznia-Hercegovina

Szeptember 10.

MAGYARORSZÁG–Bosznia-Hercegovina

Hollandia–Németország

Október 11.

Bosznia-Hercegovina–Németország

MAGYARORSZÁG–Hollandia

Október 14.

Bosznia-Hercegovina–MAGYARORSZÁG

Németország–Hollandia

November 16.

Németország–Bosznia-Hercegovina

Hollandia–MAGYARORSZÁG

November 19.

Bosznia-Hercegovina–Hollandia

MAGYARORSZÁG–Németország