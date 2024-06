Ezúttal nem újságírók faggatták Gulácsit és Kerkezt

A 6–14 éves gyerekek néhány nappal az esemény előtt jelentkezhettek a lehetőségre, és azok jutottak be a médiaközpontba, akik a legérdekesebb, legjobb kérdéseket küldték be. Gulácsi és Kerkez 16 kíváncsi ifjú sajtómunkatárs elé ült ki a médiaközpont pulpitusára, és mintegy húsz percen keresztül válaszoltak a kérdésekre.

A két játékos ezúttal gyerekeknek nyilatkozott (Fotó: mlsz.hu)

A gyerekek ügyesen faggatóztak, néhány alkalommal sikerült megizzasztaniuk a két játékost, például amikor megkérdezték, hogy mennyi pénzt keresnek a focival, vagy milyen taktikával készülnek a németek ellen, de a két labdarúgó rutinos és profi nyilatkozóként ügyesen kivágta magát a legnehezebb helyzetekből is, anélkül, hogy féltve őrzött titkokat kellett volna elárulnia. A témák között szerepelt a kedvenc ételre, kedvenc zenére, valamint a fiatalkori élményekre vonatkozó kérdés is, valamint a kérdezők azt is megpróbálták kipuhatolni, mit kellene tenniük, hogy belőlük is profi focista lehessen. A gyerekek a kezdeti megilletődöttséget követően annyira belejöttek a kérdésekbe, hogy alig akarták elengedni az edzés előtti csapatmegbeszélésre siető játékosokat. Végül minden kérdést nem is sikerült feltenni, de Gulácsi és Kerkez búcsúzóul közös fotóval és aláírásokkal engesztelte ki az ifjú újságírókat.

Még közös fotókra és aláírásokra jutott idejük Gulácsiéknak (Fotó: mlsz.hu)

„Az első perctől kezdve érezzük a helyiek szeretetét, csodálatos a vendéglátás itt Weilerben, és ez a sajtóesemény is megmutatta, hogy mennyire sokan kíváncsiak a magyar válogatottra – mondta az mlsz.hu-nak Gulácsi Péter. – Én nagyon élveztem ezt a húsz percet, a gyerekek őszinte kíváncsisággal kérdeztek minket a pályafutásunkról, a profi futball kulisszáiról és néhány személyes kérdés is elhangzott. Kaptunk néhány nehéz kérdést is, de igyekeztünk mindenre válaszolni, remélem, a gyerekek is annyira jól érezték magukat ebben a rövid időben, mint amennyire mi.”

A magyar válogatott legközelebb szerdán 18 órakor lép pályára az Európa-bajnokságon, ellenfele a házigazda Németország lesz Stuttgartban.

PROGRAM

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Köln: Magyarország–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország