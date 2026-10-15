Nemzeti Sportrádió

Csaknem 200 ezer eurós zsákmány: luxustáskákat és Rolex órákat vittek el Gulácsiék otthonából

R. D. P.R. D. P.
2026.10.15. 12:55
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Gulácsi Péter és családja nehéz napokon van túl (Fotó: Getty Images)
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Gulácsi Péter rablás Villarreal
A riasztó kikapcsolt állapotát kihasználva jutottak be a rablók Gulácsi Péter spanyolországi otthonába, ahonnan egy friss beszámoló szerint csaknem 200 ezer euró értékben vittek el luxustárgyakat, ékszereket és készpénzt. A magyar kapust és feleségét fegyverrel fenyegették, miközben két gyermekük a házban aludt.

A spanyol Las Provincias részletes beszámolója szerint a csuklyás elkövetők a garázs egyik ablakát feszítették fel, majd a kikapcsolt riasztórendszert kihasználva jutottak be a Villarreal magyar kapusának és családjának otthonába, a Pucolban található Los Monasterios lakóparkban. A támadók közül az egyik pisztolyt tartott a kezében, és a házaspárt azzal fenyegette, hogy ne mutassanak ellenállást.

A rablók elvették Gulácsi Péter és felesége mobiltelefonjait, hogy megakadályozzák a segítségkérést, majd arra kényszerítették őket, hogy adják át az értékeiket. Mindkettőjük átadott egy-egy Rolex karórát, a kapus felesége pedig egy arany nyakláncot is kénytelen volt átnyújtani. Ezután a széf kinyitását követelték, ahonnan a beszámoló szerint többek között hét Hermes és Chanel márkájú luxustáskát, ékszereket és készpénzt vittek el. Két táska értékét egyenként mintegy 30 ezer euróra becsülték, a teljes zsákmány értéke pedig megközelítheti a 200 ezer eurót.

A támadás idején a házaspár két kiskorú gyermeke is az otthonban tartózkodott, ők a szobájukban aludtak. A Las Provincias szerint a rablás közel 40 percig tartott. Miután az elkövetők elmenekültek, Gulácsi a szomszédos házba ment segítséget kérni, mivel a telefonját elvették. Egy szomszéd értesítette a csendőrséget és a lakópark biztonsági szolgálatát. A család tagjai fizikai sérülést nem szenvedtek.

A Los Monasterios lakóparkban éjszakánként négy biztonsági őr teljesít szolgálatot, közülük hárman járművel járőröznek. A lap szerint a biztonsági szolgálat gyorsan reagált a bejelentésre, a rablók azonban a kikapcsolt riasztó miatt észrevétlenül jutottak be az ingatlanba, majd a zsákmánnyal elmenekültek.
 

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A spanyol lap egy korábbi, hasonló esetre is felhívta a figyelmet: Largie Ramazani, a Valencia korábbi játékosának otthonából májusban szintén jelentős értékeket loptak el a béterai Torre en Conill lakóparkban. A beszámoló szerint abban az esetben is szerepet játszott a biztonsági rendszer kikapcsolása.

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