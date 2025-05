Magyar felfedezett Szlovéniában – a DVSC és a ZTE is figyeli

A Nemzeti Sport Online Légióskörkép sorozatában hétről hétre gyakran foglalkozunk a szlovén másodosztályú NK Aluminij debreceni születésű szélsőjével, Tanyi Barnabással, aki múlt héten is gólt és gólpasszt jegyzett csapatában, amely egy fordulóval az idény vége előtt már biztosan bajnokként jut fel a szlovén élvonalba. Tanyi 28 bajnokin nyolc góllal és öt gólpasszal hívta fel magára a figyelmet.

Tanyi Debrecenben született, gyerekként ott kezdett el futballozni, aztán kiköltözött a családjával az Egyesült Államokba, ahol a Detroit City FC akadémiáján nevelkedett, majd 2023 szeptemberében igazolt Szlovéniába. Az NK Aluminijben az előző idényben tíz meccsen két gólt szerzett, de kiestek, most viszont kulcsemberként játszott főszerepet a csapat visszajutásában. A Nemzeti Sport Szlovéniából származó értesülései szerint a támadó NB I-ből is több csapat érdeklődését felkeltette a jó teljesítményével. A ZTE FC és korábbi klubja, a DVSC is figyeli a játékost, akinek decemberig él a szerződése a szlovén csapatnál.

Tanyi áprilisban a Nemzeti Sportrádiónak nyilatkozott a jövőjéről.

„Decemberig él a szerződésem, szóval ha feljutnánk, nagyon szívesen játszanék itt az első osztályban. Szépen fokozatosan szeretnék előre lépkedni, ehhez azonban folyamatosan jól kell teljesítenem. Mindenképpen be szeretnék kerülni a felnőttválogatottba. Ez a legnagyobb álmom, és úgy gondolom, hogy egy nap össze is fog jönni” – fogalmazott Tanyi Barnabás.