Videó: Callum Styles piros lapot kapott, csapata egyre távolabb kerül a feljutástól

Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Championship) 43. fordulójában három magyar játékos is pályára lépett. Három fordulóval a bajnokság vége előtt a feljutó helyekért nagy csata zajlik, és a kiesés elől menekülők párharca is szoros. Szűcs Kornél és Tóth Balázs is végigjátszotta csapata mérkőzését, de csak egyikük örülhetett. A West Bromwich Albionban Callum Styles kezdő volt, és az 51. percben kiállították.

Rendkívül izgalmasan alakulnak a Championship küzdelmei. A 24 csapatos bajnokság első két helyezettje automatikusan feljut az élvonalba, míg a 3–6. helyezettek kétpárharcos minitornán mérkőznek meg az utolsó PL-helyért. A Burnley (91 pont) és a Leeds (88) remek helyzetből várhatja az utolsó három fordulót. Az utolsó kiadó helyre azonban még a 11. Swansea-nek is van matematikai esélye. A tabella másik fele is érdekes, a 16. Stoke már biztonságban van, de a 17. helyen 49 ponttal álló Preston még végezhet kieső helyen. A bajnokság kiegyensúlyozottságát jól mutatja, hogy a 24., azaz utolsó Plymouth és a 13. Norwich között mindössze 13 pont van. Szűcs Kornél a 43. fordulóban végig a pályán volt, kilenc tisztázást és egy labdaszerzést jegyzett a Middlesbrough ellen 2–1-re elveszített mérkőzésen. Csapata, a Plymouth az utolsó helyen áll 40 ponttal, de a bennmaradást jelentő 21. hely csak három pontra van tőle. Tóth Balázs is végig a pályán volt a Blackburn Roversben a Millwall elleni hazai 4–1-es siker során. A 27 éves magyar kapus öt védést mutatott be, ebből három lövés a tizenhatoson belülről érkezett. A Blackburn hét pontra van az osztályozót jelentő hatodik helytől. Szintén osztályozós helyért harcol a nyolcadik pozícióban lévő West Bromwich, amely hat ponttal van lemaradva a hatodik Coventrytől, ráadásul a két csapat a 43. fordulóban egymás ellen mérkőzött meg. Callum Styles kezdett a WBA-ban, az 51. percben 2–0-s hátrányban megkapta második sárga lapját – a Coventry emberelőnyben könnyedén megtartotta előnyét. CALLUM STYLES MÁSODIK SÁRGA LAPJA Callum Styles (West Brom) second yellow card against Coventry 50'

Championship (II. osztály)

Middlesbrough–Plymouth Argyle 2–1

Plymouth: Szűcs Kornél kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.

Blackburn Rovers–Millwall 4–1

Blackburn: Tóth Balázs kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.

Coventry City–West Bromwich Albion 2–0

WBA: Callum Styles kezdett, az 51. percben második sárga lap miatt kiállították.

League One (III. osztály)

Bolton Wanderers–Wycombe 0–2

Bolton: Schön Szabolcs nem volt a keret tagja. AUSZTRIA

2. Liga (II. osztály)

Lafnitz–Voitsberg 1–3

Lafnitz: Hómann Huba és Nagy Nikolasz Ticián nem voltak a keret tagjai.

Horn–Bregenz 3–2

Bregenz: Tiefenbach Dániel végigjátszotta a találkozót, a 68. percben ő szerezte csapata második találatát. ROMÁNIA

Superliga, alsóházi rájátszás

19.00: UTA Arad–Sepsi

UTA Arad: Zsóri Dániel

Sepsi: Sigér Dávid, Tamás Márk SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Slovan Ljubljana–Aluminij 0–1

Aluminij: Tanyi Barnabás kezdőként végigjátszotta a mérkőzést. TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

18.00: Galatasaray–Bodrum

Galatasaray: Sallai Roland eltiltott