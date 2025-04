Sallai Roland nagy gólokat lőtt a Török Kupa elődöntőjében – videók

Novothny Soma a 16., az 52. és a 61. percben is betalált, amivel már 3–1-re vezetett a Ruch Chorzów a Kotwica Kolobrzeg otthonában a lengyel másodosztály 29. fordulójában. Később a hazaiak szépítettek, majd egy rövid időre félbeszakadt a találkozó nézőtéri rendbontás miatt. Folytatódott a mérkőzés, a hajrában még egy-egy gól esett, így a magyar támadó (akit a 91. percben lecseréltek) csapata 4–3-ra győzött – hét nyeretlen bajnoki után –, és fellépett a tabella 9. helyére.

Novothny góljai 1:05-től, 3:00-tól és 4:46-tól – a videó ide kattintva tekinthető meg!

A Grazer AK simán, 3–0-ra kikapott a Hartbergtől az osztrák élvonal rájátszásában, az osztályozós csoport 5. fordulójában, így 27 lejátszott mérkőzés után az utolsó előtti helyen áll, előnye csupán egy pont a sereghajtó Altachhal szemben. A vereség mellett amiatt is szomorúak lehetnek a hazai szurkolók, hogy Kleinheisler László a 15. percben súlyosan megsérült, ami miatt nemsokra rá le kellett cserélni – a klubhonlap további információt nem osztott meg arról, hogy az 53-szoros magyar válogatott középpályás milyen jellegű sérülést szenvedett, s hogy mennyi kihagyásra számíthat. Jánó Zétény szintén kezdett az összecsapáson, a 20 éves támadó középpályás a 66. percig volt a pályán.

Sallai Roland nemcsak góljaival hívta fel magára a figyelmet, hanem ilyen szép mozdulatokkal is (Fotó: Getty Images)

A Török Kupa elődöntőjében a Galatasaray 2–0-s vezetésénél, a 47. percben Sallai Roland 20 méterről a jobb felső sarokba bombázott – mintha a lövése meg is pattant volna –, majd nyolc perccel később, a Konyaspor szépítése után megszerezte a második gólját is. A 27 esztendős támadó ekkor egy csellel elküldött két védőt, majd 10 méterről a bal alsóba lőtt, 1–4-re módosítva az állást. A vendégek később még egy gólt szereztek, így 5–1-es sikerrel jutottak be a fináléba, ahol majd a Trabzonspor–Göztepe párharc győztesével találkoznak – ezt a meccset csütörtökön rendezik.

Sallai góljai 4:44-től és 6:44-től

ÁPRILIS 22., KEDD

AUSZTRIA

Bundesliga, alsóház

Grazer AK–Hartberg 0–3

GAK: Jánó Zétény kezdett, a 66. percben lecserélték, Kleinheisler László szintén kezdett, a 17. percben sérülés miatt le kellett cserélni.

BELGIUM

Jupiler Pro League, Konferencialiga-csoport

Standard Liege–Leuven 0–1

Standard Liege: Szalai Attila nem került be a meccskeretbe.

LENGYELORSZÁG

Division 1 (II. osztály)

Kotwica Kolobrzeg–Ruch Chorzów 3–4

Ruch Chorzów: Novothny Soma kezdett, mesterhármast ért el, majd a 91. percben lecserélték.

TÖRÖKORSZÁG

Török Kupa, elődöntő

Konyaspor–Galatasaray 1–5

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, a 47. és az 55. percben gólt szerzett.