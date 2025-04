Gazdag számára vonzó volt olyan együtteshez igazolni, amely mindig a bajnoki címért küzd

A 29-szeres válogatott támadó középpályásért 4 millió dollárt (1,4 milliárd forint) fizetett új egyesülete. A szerződés az idei szezonra szól, és egy évvel meghosszabbítható. A Columbus Crew hét forduló után vezeti a Keleti főcsoport tabelláját. A játékos az m4sport.hu-nak adott interjúban elárulta, hogy tényleg nagyon gyorsan történt a klubváltás, de azért volt némi előzménye, mivel a Uniontól – az ígéretekkel ellentétben – nem kapott szerződéshosszabbítási ajánlatot.

„Múlt csütörtökön értesültem először arról, hogy a Columbus szeretne megszerezni, aztán körülbelül öt nappal később már a csapattal edzettem. A Philadelphiánál egy esztendő volt hátra a szerződésemből, plusz egy opciós év, úgyhogy az ügynököm január elején találkozott a klub sportigazgatójával, hogy beszéljenek a hosszabbításról. Akkor azt a választ kaptuk, hogy április körül jönnek egy ajánlattal, ez viszont nem történt meg. Közben befutott a Columbustól ez a lehetőség, és úgy látták a Unionnál, hogy nagyon jó ajánlatot kaptak értem, amit el tudnak fogadni” – nyilatkozott a 29 éves Gazdag, aki októberben még azt mondta, hogy hosszú távra tervez a Unionnál.

„Tényleg nagyon szerettünk Philadelphiában élni, igazából azt is el tudtam volna képzelni, hogy ott maradok karrierem végéig. Viszont nem kaptam a klubtól ajánlatot az elmúlt időszakban a szerződéshosszabbításra, ráadásul ha itt Amerikában két csapat megegyezik egymással, a játékosnak nem igazán van beleszólása a váltásba” – mondta.

A labdarúgó rekorderként távozik a Uniontól (az MLS-ben 59 gólt szerzett a csapat színeiben), de szintlépésként tekint a váltásra.

„Természetesen ismertem a Columbust, hiszen játszottam ellene sokat az elmúlt időszakban, szeretem a játékát, és úgy gondolom, hogy illeni fog hozzá a stílusom. Úgy érzem, hogy egy erősebb csapathoz kerültem: jobb körülmények között készülnek, jobb stadionjuk van – összességében boldog vagyok ezzel a váltással” – fogalmazott.

A Columbus az utóbbi öt szezonból kettőt is megnyert (2020, 2023).

„Nagyon vonzó volt, hogy olyan gárdához igazolhatok, amely minden évben a bajnokság megnyeréséért küzd. Az elmúlt időszakban több trófeát is szereztek, kétszer is megnyerték a bajnokságot, tavaly pedig a Ligák Kupájában lettek elsők, úgyhogy sikeres csapatról beszélünk. Remélem, hogy ez a jövőben is így lesz, a kitűzött cél egyértelműen az, hogy újabb trófeákat szerezzünk” – tette hozzá a magyar futballista, aki eddig kétszer edzett új együttesével.

„Azt látom, hogy jól kijönnek egymással a játékosok, nincsenek kiemelkedő sztárok a csapatban, inkább az egységen van a hangsúly, úgyhogy egyelőre csak pozitív benyomásaim vannak ” – fogalmazott.

Gazdag Dániel egyelőre a családja nélkül költözött Columbusba, júniusban a felesége és gyermekei is követik majd az új állomáshelyére. A Columbus magyar idő szerint vasárnap éjjel a St. Louis City otthonában szerepel, a futballista szerint már ő is benne lesz a meccskeretben, de hogy játéklehetőséget is kap-e, azt nem tudja. Gazdag Dánielt a válogatottról is kérdezte az m4sport.hu. Az évkezdés nem úgy sikerült, ahogy azt tervezték, hiszen a Nemzetek Ligája-osztályozón oda-vissza kikaptak a törököktől, de a támadó szerint ebből is van mit tanulni.

„Szerettünk volna az A-ligában maradni, fontos lett volna, de nem úgy alakultak a törökök elleni mérkőzések, ahogy azt elterveztük. Viszont ezekből is tanulhatunk, és szeretnénk kijavítani ezeket az eredményeket – mondta, majd rátért az ősszel kezdődő világbajnoki selejtezősorozatra. – Nehéz lesz, mivel csak a csoport első helyezettje jut ki egyenes ágon a világbajnokságra, és ugye ott van Portugália, amelynek erre a legnagyobb az esélye. A többi csapattal jó esélyünk van felvenni a versenyt, és küzdeni a rájátszást érő második helyért, de természetesen a portugálok ellen sem feltartott kézzel lépünk majd pályára. Ők az esélyesek, ám az elmúlt időszakban bebizonyítottuk, hogy jó csapatok ellen is tudunk szép eredményeket elérni. Izgatottan várjuk a selejtezősorozatot, hiszen mindenkinek az a célja, hogy ilyen hosszú idő után újra ott legyen Magyarország a világbajnokságon.”