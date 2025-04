Csongvai Áron: Ki akartam lépni a komfortzónámból

– Melyik volt nehezebb: betörni a felnőttfutballba, vagy külföldre, a magyarnál erősebb bajnokságba kerülni?

– Mindkettőhöz kellett szerencse, de ahhoz több, hogy fiatalként megkapjam a lehetőséget. Most léptem nagyobb szintet, mert itt annyival gyorsabb a játék és nagyobb a terhelés, viszont felnőttként egyszerűbb a helyzetem, mert 24 évesen rutinosabb és kiegyensúlyozottabb vagyok, mint amikor az Újpest második csapatában tepertem a felnőttkeretbe kerülésért. Tudom, hogyan kezeljem a kudarcot, a sikertelenséget, ezzel együtt a mostani pályafutásom legnagyobb kihívása: új országba, kultúrába, bajnokságba kerültem teljesen egyedül. Hozzáteszem, egyelőre minden szuper az AIK-nál.

– Régóta külföldre készült, hogy kipróbálja magát egy erősebb bajnokságban. Honnan jött az elhivatottság? Ellavírozhatott volna az NB I-ben is hosszú éveken át – bőven látni erre példát.

– Mindig is ki akartam próbálni magam külföldön, megtapasztalni más futballkultúrát. Erősebb bajnokságba vágytam, hogy még magasabb szintre emeljem a pályafutásomat és a tudásomat. Kiskorom óta célként tűztem ki, és mindig is azért dolgoztam, hogy egyszer külföldön helytálljak, szóval fontos volt, hogy megtegyem ezt a lépést. Az NB I az utóbbi években sokat fejlődött, de ki akartam lépni a komfortzónámból, nem elégedtem meg azzal, hogy az anyagi megbecsültség mellett kényelmesen elfocizgassak. Hiszem, hogy a hozzáállásom, hogy ki akarom hozni magamból a maximumot, sokáig repít. A fejlődésem érdekében szerződtem Svédországba, a tárgyalások elkezdésekor meg sem kérdeztem az ügynökömet, mennyit ajánl nekem az AIK, mert mindenáron alá akartam írni. Mindent beleadok, hogy kihozzam magamból a bennem rejlő lehetőséget – ha esetleg nem sikerül, elfogadom, hogy ennyi volt bennem, de tudom magamról, hogy képes vagyok sokkal többre is. Sohasem bocsátanám meg magamnak, ha úgy vonulnék vissza, hogy többet is kihozhattam volna a pályafutásomból, de megelégedtem azzal, amim volt és aki voltam. A svéd piacot nemzetközi szinten magasra értékelik, sok játékos kerül ebből a bajnokságból még erősebbe, ezért is érzem úgy, hogy jól döntöttem, amikor három évre aláírtam.