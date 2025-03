Kovács Dániel: Két ujjpercemet kifúrták, drótot vezettek bele

Túlesett a műtéten Kovács Dániel, a görög első ligás Volosz kapusa, akinek a kisujját kellett rendbe rakni.

„Már több mint egy hónapja sérültem meg, a Levadiakosz elleni bajnokira készültem, amikor bemelegítéskor eltörött az ujjam – mondta lapunknak Kovács Dániel, a Volosz 31 éves kapusa. – Rosszul pattant a labda, egy göröngyön irányt változtatott, belenyúltam és »elvitte« az ujjamat. Nem éreztem eszeveszett fájdalmat, nyilván dolgozott az adrenalin is, egyszerűen csak kellemetlen érzés volt, így természetesen vállaltam a játékot. Összeszorítottam a fogam, és még két bajnokin álltam a kapuban, de ekkor már nagyon fájt, egyre jobban bedagadt. Hazatértem Magyarországra, Székesfehérváron meg is műtöttek szerdán. A kézspecialista azt mondta, tovább már nem lehetett volna halogatni a beavatkozást, így is sok idő telt el a sérülés óta. Szerencsére a műtét jól sikerült, két ujjpercemet kifúrták, drótot vezettek bele, az elszakadt ínszalagba pedig csavart tettek. A doki azt mondta, az ízületeim úgy néztek ki, mint egy kilencvenéveséi… Ez persze nálunk, kapusoknál nem annyira meglepő, szinte mindig fáj a kezünk, általában a kezünk sérül meg. A tavaszi szezonomnak vége, a rehabilitációm hat-nyolc hétig tart, a drótot hat hét után veszik ki, a varratokat a tervek szerint már a jövő héten. Labdát természetesen nem foghatok, csak a kondiba járhatok, de azt is óvatosan, nyilván nem mostanában emelem a legnehezebb súlyokat… A legfontosabb, hogy a nyári felkészülést már egészségesen kezdhessem el.”

Hogy hol, jó kérdés – a szerződése ugyanis lejár a nyáron, s bár szó van róla, hogy hosszabbítson, egyelőre arra nagyobb az esély, hogy távozik. Rendszeresen védett az idényben, huszonkét tétmeccsen állt a kapuban.

„Lelkileg rosszul éltem meg a sérülést, mert jól ment a védés, és szerettem volna segíteni a klubnak a bennmaradás kiharcolásában – folytatta Kovács Dániel. – Úgy érzem, sikerül benn maradnunk az első ligában: a tizenkettedik helyen állunk, a tizenharmadik és a tizennegyedik esik ki a második ligába. Egy ponttal előzzük meg a mögöttünk álló Kalitheát, szombaton épp ellene játszunk idegenben. Hogy mit hoz a jövőm, nem tudom, egyelőre csak az lebeg a szemem előtt, hogy minél hamarabb felépüljek. Maradnék légiós, de adott esetben a hazatérés is szóba kerülhet.”

Kovács Dániel magyar csapattársa, Koszta Márk öt gólnál és három gólpassznál tart a bajnoki idényben, a csatárt még egy évig köti megállapodása a Voloszhoz.