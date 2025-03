Légióskörkép: egy gól, két gólpassz a mieink múlt heti mérlege

Légiósaink közül a román másodosztályban Babati Benjamin adott gólpasszt (egy fejes után készítette le lövésre a labdát a gólszerző Bakos Ervinnek húsz méterre a kaputól), csapata, az FK Csíkszereda 3–1-re győzött és hatpontos előnnyel vezeti a tabellát, így már biztosan élen zárja a bajnokság alapszakaszát. A 29 éves Babati a csapat egyik vezérének számít, 18 bajnokin öt gólt szerzett és a múlt heti volt a nyolcadik gólpassza.

MÁRCIUS 3., HÉTFŐ

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków–Lechia Gdansk 3–1

Raków: Baráth Pétert a 83. percben cserélték be.

Division 1 (II. osztály)

Ruch Chorzów–Termalica Nieciecza 2–2

Ruch Chorzów: Novothny Soma a kezdőcsapatban lépett pályára, az 59. percben lecserélték.

ROMÁNIA

Superliga

Gloria Buzau–UTA Arad 1–1

Arad: Zsóri Dánielt a 38. percben becserélték, az 52. percben sárga lapot kapott.

SZERBIA

Szuperliga

Jedinsztvo Ub–Topolya 4–1

Topolya: Sós Bence nem volt a meccskeretben.

MÁRCIUS 4., KEDD

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Hull City–Plymouth Argyle 2–0

Plymouth: Szűcs Kornél végig a kispadon ült.

League One (III. osztály)

Bolton Wanderers–Birmingham City 3–1

Bolton: Schön Szabolcs végig a kispadon ült.

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Premiership

Glentoran–Ballymena 1–0

Glentoran: Gyollai Dániel végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÉNIA

Szlovén Kupa, nyolcaddöntő

Maribor–Aluminij 2–0

Maribor: Komáromi György a kezdőcsapatban kapott helyet, a szünetben lecserélték.

Aluminij: Tanyi Barnabás a kezdőcsapatban kapott helyet, a 82. percben lecserélték.

MÁRCIUS 5., SZERDA

BAJNOKOK LIGÁJA

Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

PSG (francia)–Liverpool FC (angol) 0–1

Liverpool: Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÉNIA

Szlovén Kupa, nyolcaddöntő

Carda Martjanci–Nafta 1–2

Nafta: Csóka Dominik kezdőként 59 percet játszott, csapata az ő duplájával nyert; Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, a 14. percben sárga lapot kapott; Kálnoki-Kis Zsombor és Klausz Milán szintén végigjátszotta a találkozót; Senkó Zsombor védte a vendégek kapuját, a 91. percben sárga lapot kapott; Szalay Szabolcs kezdőként 59 percet játszott.

MÁRCIUS 6., CSÜTÖRTÖK

EURÓPA-LIGA

Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

Ajax (holland)–Eintracht Frankfurt (német) 1–2

Frankfurt: Fenyő Noah kispados volt, Lisztes Krisztián nem volt a meccskeretben.

KONFERENCIALIGA

Nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

Köbenhavn (dán)–Chelsea (angol) 1–2

Köbenhavn: Németh Hunort cserének nevezték, nem állt be.

Borac Banja Luka (bosnyák)–Rapid Wien (osztrák) 1–1

Rapid Wien: Bolla Bendegúz kezdett, a 61. percben sárgát kapott, a 73. percben lecserélték.

MÁRCIUS 7., PÉNTEK

AUSZTRIA

2. Liga (II. osztály)

Admira Wacker–Bregenz 3–2

Bregenz: Tiefenbach Dániel kezdett, a szünetben lecserélték.

CIPRUS

Cyta Championship

Karmiotissza–AEL 2–1

AEL: Kecskés Ákos kispados volt.

HOLLANDIA

Keuken Kampionen Divisie (II. osztály)

Roda–PSV II 2–1

Roda: Vancsa Zalán kezdett, a 84. percben lecserélték.

MÁRCIUS 8., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Liverpool FC–Southampton 3–1

Liverpool: Szoboszlai Dominik kezdett, a szünetben lecserélték.

Championship (II. osztály)

West Bromwich Albion–Queens Park Rangers 1–0

WBA: Callum Styles kezdett, végig a pályán volt.

Derby County–Blackburn Rovers 2–1

Blackburn: Tóth Balázs kispados volt.

Plymouth Argyle–Sheffield Wednesday 0–3

Plymouth: Szűcs Kornél kispados volt.

League One (III. osztály)

Burton–Bolton Wanderers 1–2

Bolton: Schön Szabolcs a 68. percben állt be csereként.

CIPRUS

Cyta Championship

Omonia Május 29.–Anorthoszisz 0–0

Anorthoszisz: Gyurcsó Ádám a 71. percben állt be csereként.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

New England Revolution–Philadelphia Union 0–2

Philadelphia Union: Gazdag Dániel kezdőként 90 percet játszott.

DC United–Sporting Kansas City 2–1

Sporting Kansas City: Sallói Dániel a 88. percben állt be csereként.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Piast Gliwice–Raków 0–3

Raków: Baráth Péter a 74. percben beállt csereként, a 82. percben sárga lapot kapott, a 90+2. percben gólt szerzett.

Division 1 (II. osztály)

Ruch Chorzów–Arka Gdynia 0–1

Ruch Chorzów: Novothny Soma kezdett, végigjátszotta a mérkőzést.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Wolfsburg–St. Pauli 1–1

Wolfsburg: Dárdai Bence a 63. percben állt be csereként.

Freiburg–RB Leipzig 0–0

Leipzig: Gulácsi Péter és Willi Orbán is kezdett, végigjátszották a mérkőzést, utóbbi sárga lapot kapott az 50. percben.

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Schalke 04 1–2

Hertha: Dárdai Márton kezdett, végigjátszotta a mérkőzést, ifj. Dárdai Pál kispados volt, nem cserélték be.

OLASZORSZÁG

Serie A

Parma–Torino 2–2

Parma: Balogh Botond kispados volt, nem cserélték be.

ROMÁNIA

Superliga

Petrolul–Sepsi OSK 1–0

Sepsi: Tamás Márk és Sigér Dávid is kispados volt, utóbbit becserélték a 81. percben.

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Valencia–Real Valladolid 2–1

Valladolid: Nikitscher Tamás kezdett, végig a pályán volt.

SVÁJC

Szuperliga

St. Gallen–Grasshoppers 3–1

St. Gallen: Csoboth Kevin a kispadon kezdett, a 83. percben állt be.

SZERBIA

Szuperliga

Radnicski 1923–Topolya 1–3

Topolya: Sós Bence kispados volt, nem állt be.

SZLOVÁKIA

Niké liga, felsőház

Nagyszombat–Dunaszerdahelyi AC 1–1

DAC: Bősze Levente, Csinger Márk és Redzic Damir nem volt a keretben, Tuboly Máté kezdett, a 27. percben sárga lapot kapott, a 66. percben lecserélték.

Niké liga, alsóház

Rózsahegy–Komáromi FC 0–1

Komárom: Nagy Gergő kispados volt, nem cserélték be.

SZLOVÉNIA

Prva liga

Bravo–Nafta 1–1

Nafta: Csóka Dominik kispados volt, a szünetben becserélték, a 63. percben sárga lapot kapott, Dragóner Áron kezdett, végig a pályán volt, az 58. percben sárga lapot kapott, Kálnoki-Kis Zsombor kispados volt, a szünetben állt be csereként, Klausz Milán kezdett, a szünetben lecserélték, Senkó Zsombor kispados volt, nem cserélték be, Szalay Szabolcs kezdett, végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Süperlig

Antalyaspor–Rizespor 2–1

Rizespor: Mocsi Attila sárga lapos eltiltás miatt nem volt a keretben.

MÁRCIUS 9., VASÁRNAP

ANGLIA

Premier League

Tottenham Hotspur–AFC Bournemouth 2–2

Bournemouth: Kerkez Milos végig a pályán volt, a 42. percben gólpasszt adott.

AUSZTRIA

Hartberg–Rapid Wien 2–1

Rapid Wien: Bolla Bendegúz kezdő volt, a 63. percben sárga lapot kapott, a 75.-ben lecserélték.

Grazer AK–Sturm Graz 1–2

GAK: Kleinheisler László kezdő volt, a 68. percben őt váltotta Jánó Zétény.

BELGIUM

Jupiler Pro League

Royale Union SG–Standard Liege 3–0

Standard Liege: Szalai Attila végig a pályán volt.

DÁNIA

Superliga

Köbenhavn–SönderjyskE 1–1

Köbenhavn: Németh Hunor a kispadon ült.

ÉSZAK-ÍRORSZÁG

Északír Kupa, döntő

Glentoran–Cliftonville 0–1 – hosszabbítás után

Glentoran: Gyollai Dániel végig a pályán volt.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–St. Étienne 1–1

Le Havre: Loic Nego végig a pályán volt.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga

Lamia–Volosz 1–0

Volosz: Koszta Márk sárga lapos eltiltás miatt nem játszott, Kovács Dániel végigvédte a mérkőzést.

LENGYELORSZÁG

Division 1 (II. osztály)

Wisla Kraków–Leczna 1–0

Wisla: Kiss Tamás a 84. percben állt be.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Eintracht Frankfurt–Union Berlin 1–2

Union: Schäfer András csereként az 55. percben lépett pályára.

2. Bundesliga (II. osztály)

Preussen Münster–Nürnberg 0–1

Münster: Németh András nem volt a keretben.

Hannover–Eintracht Braunschweig 1–1

Braunschweig: Szabó Levente kezdőként 84 percet játszott.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Pisa 3–2

Spezia: Nagy Ádám a 78. percben állt be.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

FK Csíkszereda–Afumati 3–1

Csíkszereda: Hegedűs János, Kelemen Dávid és Babati Benjámin végigjátszotta a 90 percet, utóbbi gólpasszt adott, Torvund Alexander a 74. percben állt be. Nagy János végig a kispadon maradt, Pintér Bence nem volt a keretben.

SZLOVÁKIA

Niké liga, felsőház

Kassa–Slovan Bratislava 2–3

Kassa: Bokros Szilárd kezdőként 79 percet játszott.

SZLOVÉNIA

Prva liga

Maribor–Olimpija Ljubljana 1–0

Maribor: Komáromi György a kispadon ült.

2. SNL (II. osztály)

Tabor Sezana–Aluminij 3–2

Aluminij: Tanyi Barnabást az 59. percben lecserélték.

TÖRÖKORSZÁG

Süperlig

Alanyaspor–Galatasaray 1–2

Galatasaray: Sallai Roland a 72. percben állt be.

MÁRCIUS 10., HÉTFŐ

ROMÁNIA

Superliga

16.00: UTA Arad–Dinamo Bucuresti

Arad: Zsóri Dániel