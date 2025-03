Gazdagék továbbra is veretlenek, míg Sallóiék még mindig pont nélkül az MLS-ben

Gazdag Dániel kezdőként kapott helyett a Philadelphia Unionban, amely sokáig nem tudta feltörni a New England Revolution védelmét. A 76. percben Kai Wagner szögletét kifejelték a védők, a német második beadását Tai Baribo juttatta a kapufa segítségével a kapuba. A hajrában ismét egy rögzített helyzetnél okoztak gondot a vendégek, egy szabadrúgást a gólvonalról mentettek a New England védői. A 0–2-es végeredményt Jovan Lukics állította be, a szerb a 97. percben lőtt gyönyörű találatot a tizenhatos vonaláról. A Philadelphia így három mérkőzés után továbbra is hibátlan, 9 pontjával vezeti a Keleti Konferenciát.

Gazdaggal ellentétben Sallói Dániel nem volt kezdő csapatában. A gól és nagyobb helyzet nélküli első félidő után a Sporting Kansas City szerezte meg a vezetést az 53. percben: a jobb oldalon szépen kijátszott akció végén Erik Thommy lőtt 14 méterről a kapu bal oldalába. Ez volt a Kansas City egyetlen kaput eltaláló lövése a mérkőzésen, és ez, mint kiderült, az egy pontra sem volt elég. A 60. percben Christian Benteke büntetőjével egyenlített, majd nyolc perccel később a japán Kidzsima Hoszei csúsztatásával már az előnyt is megszerezte a DC United (2–1). A 88. percben beállt Sallói is, de az egyenlítés nem jött össze, így a Sporting Kansas City három fordulót követően pont nélkül a Nyugati Konferencia utolsó előtti helyén áll.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS

New England Revolution–Philadelphia Union 0–2 (Baribo 76., J. Lukics 90+7.)

Philadelphia Union: Gazdag Dániel kezdett, a 91. percben cserélték le.

DC United–Sporting Kansas City 2–1 (Benteke 60. – 11-esből, Kidzsima 68., ill. Thommy 53.)

Sporting Kansas City: Sallói Dániel a 88. percben állt be csereként.