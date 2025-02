Kleinheisler László az osztrák élvonalba szerződött – hivatalos

Kleinheisler László menedzsere, Filipovics Vladan a Nemzeti Sportnak elmondta, több csapat is kereste a középpályást, de az döntött, hogy a Grazer AK edzőjével, René Pomsszal már dolgozott együtt Eszéken, pályafutása egyik legjobb idényében.

A 30 éves válogatott labdarúgó nyárig írt alá.

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy egy sok nemzetközi tapasztalattal felvértezett labdarúgót szerződtethettünk. Nemcsak az európai rutinja volt fontos szempont, hanem az is, hogy jól ismeri René Poms játékrendszerét az eszéki időkből” – kommentálta az ügyletet Dieter Elsneg, a graziak sportigazgatója.

Filipovics Vladan és Kleinheisler László

A Puskás Akadémiából induló, idehaza a Videotonban és a Ferencvárosban is futballozó Kleinheisler a napokban bontotta fel a szerződését a görög Panathinaikosznál, amelyhez 2023 januárjában érkezett. Előtte az Asztanában, az Eszékben, a Werder Bremenben és a Darmstadtban is megfordult. A görög klub 2024-ben, a téli átigazolási időszakban kölcsönadta a Hajduk Splitnek, ahonnan tavaly nyáron tért vissza, azóta viszont egyszer sem lépett pályára, sőt a meccskeretbe sem nevezte Rui Vitória vezetőedző.

A Grazer AK a 12 csapatos osztrák labdarúgó-élvonal 11. helyén áll, a tavaszi idény fő feladata a bennmaradás kiharcolása lesz. A tavaszi idény első fordulójában, szombaton az utolsó helyezett Rheindorf Altach lesz a graziak ellenfele idegenben.

Az egyszeres osztrák bajnok, négyszeres kupagyőztes klub 2012-ben csődbe ment (a profi futballból pénzügyi gondok miatt már a 2007–2008-as idényben kizárták), majd az osztrák futballpiramis legalsó, nyolcadik vonalából indulva küzdötte fel magát a másodosztályig, ahol tavaly bajnok lett, amivel visszakapaszkodott az élvonalba. A 2002–2003-as idényben Halmosi Péter is a piros-fehér együttest erősítette.

A napokban a grazi csapat szerződtette a 19 éves Jánó Zétényt is. A magyar és osztrák állampolgársággal is rendelkező szélső Kismartonban született, labdarúgó-pályafutását Sopronban kezdte, majd 2018 óta különböző osztrák csapatokban szerepel. Ősszel 14 meccsen háromszor volt eredményes a második ligás Lieferingben, decemberben csapatkapitány is volt az együttesben.