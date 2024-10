Németh András tíz-tíz góllal és gólpasszal lenne elégedett Münsterben

„Jó a kapcsolatom a csapattal, és az edző is bízik bennem, folyamatosan kezdek, ami fontos abból a szempontból is, hogy annyi mérkőzés legyen a lábamban, hogy az A-válogatottba is beférjek – mondta az M1 televíziócsatornának Németh András, aki Telkiben az utolsó két találkozójára készül az U21-es magyar válogatottban. – Tíz-tíz góllal és gólpasszal elégedett lennék.”

Augusztus végén a szintén a 2. Bundesligában szereplő Hamburger SV kölcsönadta a Münsternek a 21 éves támadót, aki új együttesénél eddig két gólpasszt adott.

Németh arról is beszélt, hogy a hamburgi klubbal is jó a kapcsolata, a sportigazgató figyeli a játékát, várják vissza, és neki is az a terve, hogy a kölcsönszerződés lejárta után visszatér.

„Most egyelőre mindent megteszek a Münsternél, aztán remélem, legközelebb a felnőttválogatottba kapok meghívót” – mondta Németh, aki eddig négyszer szerepelt a nemzeti együttesben, melyben két éve góllal debütált.