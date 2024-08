Magyaros Bundesliga – Smahulya Ádám jegyzete

SOHASEM VOLT annyi topligás futballista a magyar válogatott keretében nagy világversenyen, mint az idei Európa-bajnokságon. Kilenc. A magyar bajnokság után a német adta a legtöbb labdarúgót (ötöt), ami nagyjából le is írja, miért kiemelten fontos nekünk évtizedek óta a Bundesliga. Ahol korábban Détári Lajosnak, Király Gábornak, Lisztes Krisztiánnak, Dárdai Pálnak és Szalai Ádámnak szurkolhattunk, most Gulácsi Péterért, Sallai Rolandért vagy Schäfer Andrásért izgulhatunk. Ha nem lesz klubváltás, hét magyar játékost kísérhetünk figyelemmel hat különböző csapatban, azaz a mezőny egyharmadában szerepel magyar labdarúgó. Ez azt jelenti, hogy a nagy számok törvénye alapján szinte biztos lesz köztük olyan együttes, amely harcban lesz a dobogóért. Esetleg az aranyéremért.

Erre az RB Leipzignek van a legnagyobb esélye. Bajnoki ezüstérme és bronzérme már van Gulácsi Péternek és Willi Orbánnak – miért ne jöhetne össze az arany is? Persze azzal sem lehetnénk elégedetlenek, ha második vagy harmadik hely lesz a vége, és minél több magyaros csapat harcolná ki a nemzetközi kupaindulást. A válogatott szempontjából mindenesetre az a legfontosabb, hogy a mieinket elkerüljék a sérülések, és minél több játéklehetőséget kapjanak a most rajtoló kiírásban. Feltéve, ha heten maradnak, mert a hírek szerint Sallai Roland váltáson gondolkodik, Lisztes Krisztiánt pedig kölcsönadhatják a frankfurtiak. Egy biztos, nem unatkozunk majd, és minden héten, minden fordulóban lesz kiért-miért izgulnunk. Főleg a magyaros összecsapások ígérkeznek érdekesnek. Ilyen a Premier League-ben is lesz (Liverpool–Bournemouth szeptember 21-én és február 1-jén Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal), ám ott csak kétszer. Németországban viszont jó néhány ilyen találkozót remél­hetünk.

Persze az is izgalmas kérdés, vajon a Leverkusennek sikerül-e a címvédés, vagy esetleg Harry Kane csúcsra ér a Bayern Münchennel, és megszerzi végre első trófeáját aktuális csapatával. Ha most sem jön össze neki, tényleg elkönyvelhetjük, hogy aranyesélyes együttesnek nem érdemes őt alkalmaznia.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!