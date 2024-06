MLS: Gazdag Dániel és Lionel Messi is gólt szerzett – videók

Gazdag Dániel a jövő héten úgy csatlakozhat az Eb-re készülő magyar válogatotthoz, hogy a tornát megelőző utolsó bajnokiján 11-esből sikerült megszereznie idénybeli 10. bajnoki gólját a Montreal elleni hazai meccsen. Így már 54 gólja van az MLS legeredményesebb magyarjának (51-51 góllal második Sallói Dániel és Nikolics Nemanja).



A Montreal már az 1. percben megszerezte a vezetést, majd Gazdag Dániel az 56. percben 11-esből egyenlített: a kapu bal oldalába emelt, a kapus az ellenkező irányba vetődött. A végül 2–2 es döntetlennel záruló találkozó mindkét oldalon hozott egy-egy kiállítást is. A Philadelphia sorozatban harmadszor játszott döntetlent.

GAZDAG DÁNIEL IDÉNYBELI 10. BAJNOKI GÓLJA



A liga másik magyarja, a Sporting Kansas Citybe csereként beálló Sallói Dániel viszont sorozatban harmadszor volt vesztes csapat tagja, ezúttal 3–1-re kaptak ki a Minnesotától (egyes források a Sporting szépítő góljánál Sallóinak könyvelték el a gólpasszt, de egy védő is beleért a labdába miután a felezővonalnál a magyar támadó lefejelte azt, Jhonathon Russell pedig végigszáguldott vele a térfélen és hatalmas gólt lőtt).

A ligaelső Inter Miami a három volt Barca-játékos főszereplésével játszott 3–3-as döntetlent a St. Louis ellen. A Miami első gólját Lionel Messi szerezte (ballal, 14 méterről, középről lőtt a kapuba , 12 meccsen 12 gól a mérlege) volt barcelonai csapattársa, Jordi Alba keresztpasszából, majd a Barcelona egykori, uruguayi csatára, Luís Suárez is betalált (emellett volt egy öngólja is a meccsen, egy szögletnél csúsztatott a saját kapujába), ugyancsak Alba előkészítéséből, a 3–3-as végeredményt pedig az előtte két gólpasszt adó védő állította be a 85. percben.





MLS

MAGYAR ÉRDEKELTSÉGŰ MÉRKŐZÉSEK

Philadelphia Union–CF Montreal 2–2

Philadelphia: Gazdag Dániel végigjátszotta a meccset, a 39. percben sárga lapot kapott, az 56. percben 11-esből gólt szerzett.

Minnesota United–Sporting Kansas City 3–1

SKC: Sallói Dániel csereként állt be a 63. percben.



TOVÁBBI ÉRDEKESEBB EREDMÉNY A LEGUTÓBBI JÁTÉKNAPRÓL

Inter Miami–St. Louis City 3–3 (Messi 25., Suérez 45+2., Alba 85., ill. Durkin 15., Vassilev 41. Suárez 68. - öngól)