MLS: Gazdag csereként beállva játszott, az Union hatgólos meccsen szenvedett vereséget – videók

A Philadelphia Union hatmeccses nyeretlenségi sorozattal érkezett a szintén nem túl jó formában lévő Montréalhoz. A Unionnál Gazdag volt az egyetlen Eb-résztvevő, ám a Copa Américára három játékost ad a klub – két jamaicai, a kapus és csapatkapitány André Blake és a védő Damion Lowe mellett a venezuelai José Andrés Martínez képviseli a Phillyt. A csapat vezetőedzője, Jim Curtin már a mérkőzés előtt jelezte, ha Gazdag Dániel el tud utazni a csapattal Kanadába, akkor biztosan pályára lép.

Az Union kétszer is előnybe került, de a hazaiak mind a kétszer egyenlítettek. A 62. percben beállt Gazdag is, de a Philadelphia harmadik gólját ő se tudta megszerezni. A hajrában a 89. és a 92. percben is betalált a Montréal, így 4–2-re megnyerte a találkozót.

Az MLS másik magyar légiósa, Sallói Dániel továbbra is sérült. Csapata a Sporting Kansas City 2–0-ra nyert az Austin ellen, ezzel véget vetve hárommeccses vereségsorozatának.

A Keleti konferencia éllovasa, az Inter Miami Lionel Messi nélkül is elhozta a három pontot a Nashville otthonából. A Miami az első félidő végén kétszer is eredményes volt, a második gólt Jordi Alba szerezte, aki egy szögletet követően bombázott ballal a kapu bal felső sarkába. A második játékrészben a hazaiak büntetőből betaláltak, de ez csak a szépítésre volt elég.

MLS

CF Montréal–Philadelphia Union 4–2

Philadelphia: Gazdag Dániel a 62. percben állt be csereként.

Sporting Kansas City–Austin FC 2–0

SKC: Sallói Dániel sérülés miatt nem volt a keret tagja

Nashville SC–Inter Miami 1–2