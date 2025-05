Visszajutott az élvonalba a Kisvárda, kikapott a Vasas, ismét feljutó helyen a Barcika – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–2 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, 910 néző. Vezette: Farkas Tibor (Garai Péter Topálszki Szabin)

BÉKÉSCSABA: Uram – Fazekas L., Viczián, Kuzma (Kovács G., 61.) – Tóth M. (Sármány, 74.) – Gyenti (Ferencsik, 86.), Hursán (Harsányi I., a szünetben), Hodonicki (Szabó B., a 61.), Mikló – Czékus, Kóródi. Vezetőedző: Csató Sándor.

KISVÁRDA: Popovics – Matic (Lippai T., a szünetben), Chlumecky, Soltész D. (Széles, 71.) – Cipetic, Popoola, Soltész I. (Szőr L., a szünetben), Mesanovic – Matanovics (Molnár G., 71.) – Bíró B., Szpaszics (Pap Zs., 66.). Vezetőedző: Révész Attila.

Gólszerző: Czékus (11-esből, 1–0) az 5., Matanovics (1–1) a 47., Chlumecky (1–2) az 53., Czékus (2–2) a 88. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Gratulálok a Kisvárdának a feljutásához! Ha a meccs előtt azt mondja valaki, hogy egy pontot szerzünk, aláírtuk volna. Az, hogy mi vezettünk az elején, minket bénított meg, nem mertünk labdát birtokolni. A második félidőt meg úgy kezdtük, ahogy nem illik, kaptunk két pontrúgásból gólt. Ezután azonban mindenki beletette a melót, felszabadultan játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki.

Révész Attila: – Egy éve május 4-én estünk ki az NB I-ből, most pedig feljutottunk. Közben volt egy munkás, nehéz évünk. Akkor tettünk egy fogadalmat, hogy visszajövünk és örömmel fogjuk tölteni az évet. A Békéscsaba azt csinálta, amit tennie kellett. Az üres területbe rúgta a labdákat. Lassan szövögettük a támadásokat, a hátsó sorban nem voltak meg a minőségi passzok. A szünet után a másabb mentalitás, a motiváltabb rajt gólokat eredményezett. A végén arra törekedtünk, hogy meglegyen az iksz.

SZENTLŐRINC–VASAS FC 2–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 900 néző. Vezette: Derdák Marcell (Aradi József, Mohos Milán)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Szekszárdi M., Dinnyés (Szekszárdi T., 41.), Kiss-Szemán – Vingler, Szolgai (Kesztyűs M., 69.) – Hajdú R. (Samson, 77.), Nyári, Nagy R. (Papp Cs., 77.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert

VASAS: Kiss Á. – Girsik, Otigba, Pávkovics, Doktorics – Hidi M. S. (Rácz B., 58.) – Szánthó (Baráth, a szünetben), Berecz, Urblík (Cseke, 28.), Radó (Tóth M., 58.) – Zimonyi (Németh B., 75.). Vezetőedző: Pintér Attila

Gólszerző: Otigba (0–1) a 4., Szolgai (1–1) a 30., Papp Cs. (2–1) a 79. percben

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Amikor nem adtuk be az NB I-es licenckérelmet, sokan azt hitték, nekünk már minden meccs mindegy. De nem az, ezt most is bizonyítottuk.

Pintér Attila: – Amíg vezetés után nem tudjuk értékesíteni a helyzeteinket, nem győzünk.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–SOROKSÁR SC 3–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 1000 néző. Vezette: Sipos Tamás (Bertalan Dávid, Dobos Dávid)

KAZINCBARCIKA: Dojcsák – Baranyai N., Polgár K. (M. Ramos 59.), Kristóf M., Lajcsik – Varga J., Lucas, Kártik – Bódi Á., Makrai G. (Pintér Á., 74.), Herjeczki (Pethő, 59.). Vezetőedző: Erős Gábor

SOROKSÁR: Radnóti D. – Nagy O., Króner (Kékesi, 64.), Say, Vincze Á. – Vass Á. (Bagi Á., 71.), Németh E. – Szabó Sz. (Gálfi, 71.), Köböl, Kundrák (Dobos Á., 87.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Lovrencsics B. (0–1) a 2., Pethő (1–1) az 59., Bódi (11-esből, 2–1) a 67., Gálfi N. (2–2) a 79., Lajcsik (3–2) a 90+4. percben

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Nem kezdtünk jól, de a második félidőben sikerült fordítanunk az eredményen. Váratlanul ért minket a második bekapott gól, szerencsére a végén mellénk állt Fortuna, és sikerült megnyerni a mérkőzést.

Lipcsei Péter: – Tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz Kazincbarcikán. Jól kezdtünk, de a vezetés megszerzése után nem igazán tudtuk birtokolni a labdát. A második játékrészben sem voltunk túl aktívak, ezért végül vesztettünk. Célunk a bennmaradás, és mindent megteszünk ennek érdekében.

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–BUDAPEST HONVÉD FC 0–0 – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szeged, Szent Gellért Fórum, 1287 néző. Vezette: Nagy Róbert (Berényi Ákos, Punyi Gyula)

SZEGED-CSANÁD GA: Veszelinov – Sándor M., Szilágyi, Pejovics, Kotula – Papp Á. (Vogyicska B., 57.), Márkvárt, Palincsár (Erdei, 57.), Mohos (Kurdics, 84.) – Borvető (Varga B., 72.), Novák Cs. Vezetőedző: Alekszandar Jovics

BP. HONVÉD: Tujvel (Rácz G., 16.) – Szabó A., Baki, Csontos D. – Bévárdi, Szamosi (Somogyi, 81.), Pekár I. (Csilus, 81.), Hangya – Keresztes N. (Pinte, 67.), Kántor (Vernes, 67.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

MESTERMÉRLEG

Alekszandar Jovics: – Intenzív meccs volt párharcokkal, lehetőségekkel, a Honvéd több helyzetet hagyott ki, mint mi. A Honvéd nagyon jó csapat, jó meccset játszott, és ugyan mi nem voltunk annyira jók, ám igyekeztünk és hajtottunk, a döntetlen igazságos.

Feczkó Tamás: – Nagyon jó futballt játszó Szeged ellen léptünk pályára, mindkét csapat felkészült a másikból. Sok helyzetünk volt, ezt a meccset gólokkal kellett volna megnyernünk. Azért volt élvezhető külső szemmel a mérkőzés, mert a Szeged is futballozni akart.

GYIRMÓT FC GYŐR–BUDAFOKI MTE 1–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion. 748 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Máyer Gábor, Sinkovicz Dániel)

GYIRMÓT: Rusák – Kovács D. (Adamcsek, 85.), Hudák D., Csörgő, Hajdú Á. – Katona M., Kiss N. – Horváth R. (Kelemen M., 65.), Madarász (Hudák M., 85.), Marlen (Szabó M., 85.) – Ugrai (Miknyóczki, 79.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs

BUDAFOKI MTE: Dúzs – Fekete M., Lorentz, Oláh B., Kalmár O. – Sztojka, Németh M. (Elek B., 76.) – Szűcs P. (Rehó, 76.), Zuigeber (Kun B., 87.), Merényi (Rétyi, 70.) – Vasvári. Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerző: Horváth R. (1–0) a 27., Oláh (1–1) a 45. percben

MESTERMÉRLEG

Schindler Szabolcs: – A nem megfelelő koncentráció miatt maradt el a győzelmünk.

Mészöly Géza: – Feszült hangulatú mérkőzést játszottunk. Csapatomtól hiányzott az a pici plusz, amely győzelmet eredményezett volna.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–HR-RENT KOZÁRMISLENY 3–2 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

CSÁKVÁR, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 200 néző. Vezette: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Kulman Tamás)

AQVITAL: Zelizi – Murka (Szalai P., 70.), Pál B., Karacs, Varga B. – Farkas A., Mészáros D. (Dencinger, 70.), Dusinszki (Major M., 87.) – Szabó B. (Baracskai, 87.), Nagy Z., Haragos (Gregor, 79.). Vezetőedző: Tóth Balázs

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Debreceni Z., 69.), Vajda R., Gajág, Turi – Rácz L. (Major S., a szünetben), Kozics (Horváth D., 79.) – Cipf (Pesti, 66.), Kócs-Washburn, Kirchner – Horváth P. (Átrok, 66.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Nagy Z. (1–0) a 6., Nagy Z. (2–0) a 49., Vajda R. (2–1) a 60., Pál B. (3–1) a 71., Kirchner (3–2) a 89. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Először is boldog Anyák Napját kívánunk minden édesanyának. Mindkét félidőt jól kezdtük, gólokat szereztünk, helyzeteink voltak. Bár egy egyéni hibát követően visszajött a meccsbe a Misleny, sikerült újítanunk és megérdemelten nyertünk.

Pinezits Máté: – Mindkét félidőt úgy kezdtük, hogy nem is érdemeltünk volna győzelmet. Ettől függetlenül nagyon büszke vagyok a csapatomra, hogy 27 fordulón keresztül harcban álltunk a feljutásért. Azt azért sajnálom, hogy a huszadik fordulót követően már egyszer sem kaptunk első osztályú játékvezetést.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–FC AJKA 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Takács Tamás (Tőkés Róbert, Vrbovszki Pál)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Kojnok, Varjas Z., Bora, Hornyák – Posztobányi, Vidnyánszky (Bertus, 75.) – Szendrei Á. (Oláh B., 71.), Lőrinczy, Cibla (Bartusz, 71.) – Szalai J. (Gresó, 71.). Vezetőedző: Csertői Aurél

AJKA: Horváth D. – Kovács N., Jagodics B., Kenderes, Garai (Szabó B., 89.) – Csizmadia Z., Tóth G. – Major G. (Sejben, 63.), Zsolnai, Doncsecz (Borsos, a szünetben) – Szarka Á. (Tóth T., a szünetben). Vezetőedző: Hannich Péter

Gólszerző: Lőrinczy (11–esből, 1–0) a 32., Csizmadia Z. (1–1) a 67. percben

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Önmagunkhoz képest nem játszottunk jól, igaz, négy helyen is változtatni kellett a csapaton az előző meccshez képest. Emiatt sem volt olyan gördülékeny a játékunk, de a fiatalok megmutatták, hogy tudnak futballozni. Az ellenfél kihagyta a tizenegyest, mi berúgtuk. Mivel mi is álltunk szemben a kapussal, úgy vélem, igazságos a döntetlen.

Gaál Bálint edző: – Összességben nagyon jó, lüktető meccset láthattak a nézők. Úgy gondolom, mindkét félidőben a mi akaratunk érvényesült. Nem akarok túlozni, de szerényen fogalmazva is, két-három góllal kellett volna megnyernünk ezt a meccset. Le a kalappal a játékosok előtt, hogy a kihagyott tizenegyes után is vissza tudtunk jönni a meccsbe. Ha a következő három mérkőzésen is így tudunk futballozni, nem lesz gondunk a bennmaradás kiharcolásával.

BVSC-ZUGLÓ–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 2–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út 300 néző. Vezette: Zimmermann Márió (Márkus Péter, Nagy Viktor)

BVSC: Megyeri G. – Benkő-Bíró, Vinícius, Ureche (Kovács G., 90+1.), Király Á, Székely K. (Kovács D., 78.) – Mucsányi Miron (Tóth K., 63.), Szilágyi M. – Kocsis B. (Batai, a szünetben), Pekár L. – Nwachukwu (Kelemen P., 63.). Vezetőedző: Csábi József

TATABÁNYA: Bese Balázs – Harsányi D. (Mascoe, 57.), Jagodics M., Deutsch B. – Eördögh, Derekas, Szegleti (Vass P., 36.), Óvári (Jelena, 57.) – Csernik (Vida K., 36.), Árvai, Lapu (Varga D., 82.). Vezetőedző: Klausz László

Gólszerző: Székely K. (1–0) a 48., Szilágyi M. (2–0) a 62. percben

MESTERMÉRLEG

Csábi József: – Taktikusan játszottunk, megérdemelten nyertünk.

Klausz László: – Alacsony színvonalú mérkőzést játszottunk, de megyünk tovább, mindent megteszünk az utolsó három fordulóban.