Boros Júlia: irány Olaszország!

19 évesen, 2022-ben igazolt Szekszárdra Boros Júlia. A hátvéd a Csatában nevelkedett, 16 évesen, 2019-ben bemutatkozott az NB I-ben, majd 2020-tól az ELTE BEAC-nál lett stabil élvonalbeli játékos. Mivel korosztálya legjobbjai közé tartozott, a tolnai klub (is) felfigyelt az utánpótlás-válogatott kosarasra, első szekszárdi idényében az Euroligában is pályára lépett hét meccsen. Az előző évadban már alapemberré vált, idén nyáron pedig váltott, elfogadta az olasz Sassari ajánlatát és az Európa-kupában tavasszal a negyeddöntőig menetelő egylethez igazolt.

„Mindenképpen ki akartam magam próbálni külföldön és most jött el az ideje – mondta a 2024–2025-ös idényben 11.6 pontot, 4.6 lepattanót és 2.8 gól­passzt átlagoló, 179 centiméter magas karmester. – Lejárt a szerződésem és úgy érzem, készen állok, hogy külföldön is kipróbáljam magam. Több magyar klub is megkeresett, külföldi is, minden ajánlatot meghallgattam, hosszasan mérlegeltem, majd úgy döntöttem, belevágok a szardíniai kalandba. Szeretem Olaszországot, többször nyaraltam ott, jártam is Sassariban, játszottam ellenük szekszárdiként két évvel ezelőtt Európa-kupa-meccsen. Tetszik az életvitel, hogy Szardínia szigetén élhetek, és persze az is fontos, hogy erős az olasz bajnokság. Egy videóhívás során hosszan beszélgettem Paolo Citrini vezetőedzővel, tetszett, amit felvázolt a csapatról, a játékomról, hogy mire számít tőlem. Elmondta, rajtam múlik, tudok-e élni a lehetőséggel, én pedig szeretnék bizonyítani. Izgatott vagyok, tudom, nem lesz könnyű egy másik országban játszani, de nem félek, mivel nyitott személyiség vagyok, bízom benne, hogy sikerül hamar beilleszkednem.”

A Sassari az előző idényben a 10. helyen végzett a bajnokságban, míg a nemzetközi porondon nagy meglepetésre a negyeddöntőig menetelt, a végül döntős, többek közt a DVTK-t is kiejtő spanyol BAXI Ferrol búcsúztatta. Az olaszoknál játszott többek közt a korábban hazánkban (Szekszárd, DVTK, Cegléd) is több évig légióskodó szerb válogatott Maja Skorics vagy a szlovén nemzeti együttes nemrég honosított amerikai klasszisa, Jessica Shepard.

„Először éltem egyedül a fővárostól távol, jól éreztem magam Szekszárdon, sokat fejlődtem, befogadó, családias közegben kosárlabdázhattam, a szurkolók is sokat segítenek a csapatnak – folytatta Boros. – Egy évre írtam alá, augusztus tizenkilencedikén kezdjük a felkészülést. Szeptemberben először az Európa-kupa selejtezőjében, a görög Panathlitikosz ellen játszunk oda-visszavágós párharcot. A célom, hogy kihozzam magamból a maximumot, ha sikerül, remélhetőleg azt itthon is észreveszik, és a felnőttválogatott szakmai stábjának a figyelmét is felhívom magamra”.