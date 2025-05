Örömünnep Lőrincen: a Vasas is elvérzett Waltneréknél

LABDARÚGÓ NB II

27. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–VASAS FC 2–1 (1–1)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 900 néző. Vezette: Derdák Marcell (Aradi József, Mohos Milán)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Szekszárdi M., Dinnyés (Szekszárdi T., 41.), Kiss-Szemán – Vingler, Szolgai (Kesztyűs M., 69.) – Hajdú R. (Samson, 77.), Nyári, Nagy R. (Papp Cs., 77.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert

VASAS: Kiss Á. – Girsik, Otigba, Pávkovics, Doktorics – Hidi M. S. (Rácz B., 58.) – Szánthó (Baráth, a szünetben), Berecz, Urblík (Cseke, 28.), Radó (Tóth M., 58.) – Zimonyi (Németh B., 75.). Vezetőedző: Pintér Attila

Gólszerző: Szolgai (30.), Papp Cs. (79.), ill. Otigba (4.)

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Amikor nem adtuk be az NB I-es licenckérelmet, sokan azt hitték, nekünk már minden meccs mindegy. De nem az, ezt most is bizonyítottuk.

Pintér Attila: – Amíg vezetés után nem tudjuk értékesíteni a helyzeteinket, nem győzünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nagy iramban kezdett a Vasas a Szentlőrinc otthonában a labdarúgó NB II 27. fordulójában. A vendégek már az első percben is veszélyeztettek, és a góljukra sem kellett sokat várni. A negyedik minutumban Radó lövése után Otigba közvetlen közelről csúsztatott a kapu jobb oldalába. 0–1

A folytatásban a hazai együttes egyre jobban át tudta játszani a mezőnyben az angyalföldieket, így főként Nagy Richárd révén lövésig is eljutott. Sőt, egy visszagurított szabadrúgás után Szolgai távoli, lapos bombája a lábak között utat talált a kapu jobb alsó sarkába, így még a szünet előtt összejött az egyenlítés. 1–1

A fordulást követően jött az igazi meglepetés! A hazaiak irányították a találkozót, Pintér Attila pedig hiába cserélt, nem tudott változtatni ezen. A 79. percben a lőrinciek megérdemelten a vezetést is megszerezték. Nyári kiugratása nyomán Papp Csongor, a nem sokkal előtte beálló középpályás találta magát szemben Kiss Ágostonnal, és 14 méterről elegánsan átemelte a kirontó kapust. Ugyan a vendégeknek volt még esélyük az egyenlítésre, pont nélkül kellett távozniuk Baranyából, amivel visszacsúsztak a harmadik helyre a tabellán. 1–2