A Mezőkövesd nyerte a fordítások mérkőzését

LABDARÚGÓ NB II

25. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–OPUS TIGÁZ TATABÁNYA 4–2 (1–2)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Kulman Tamás)

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Kojnok, Varjas Z., Zachán, Vajda S. – Zvekanov (Lőrinczy, a szünetben), Bertus – Szendrei Á. (Bartusz, 66.), Posztobányi (Keresztes B., 83.), Cibla (Gresó, 66.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

TATABÁNYA: Bese Balázs – Eördögh, Harsányi D., Jagodics M., Deutsch B., Katona K. – Csernik (Vass P., 54.), Derekas, Szegleti, Lapu – Árvai (Mascoe, 54.). Vezetőedző: Klausz László

Gólszerző: Szalai J. (6.), Varjas Z. (47.), Posztobányi (78.), Lőrinczy (90+3.), ill. Árvai (32., 36.)

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Álomszerűen kezdtük a meccset, gyönyörű gólt rúgtunk, aztán érthetetlen okokból behátráltunk, az elején a mennyben jártunk, utána a pokolra jutottunk. A második félidőben azonban számtalan helyzetünk volt, nyomás alatt tartottuk az ellenfelet, megérdemelten nyertünk ezen a szívinfarktusos meccsen. Egy nullnál azt hittük, hogy megvan a mérkőzés, de ennek nem lett volna szabad előfordulnia.

Klausz László: – Először is a szurkolóknak szeretném mélységes tisztelettel megköszönni, hogy az elejétől a végéig szurkoltak, abszolút jogos a meccs utáni mondandójuk, magunkat vertük meg. A szünetben, vezetésünk birtokában megbeszéltük, hogy mi a teendő, de ennek teljesen az ellenkezőjét csinálták a játékosok. Hogy miért, ez lesz a téma az öltözőben, de az okáról nem szeretnék most semmit mondani.

Hiába küzdött a fehér mezes Tatabánya, kikapott (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)

ÖSSZEFOGLALÓ

A két csapat számára egyaránt a kiesés elkerülése miatt volt fontos ez az összecsapás. A sereghajtó Opus Tigáz Tatabánya négy nyeretlen bajnokit követően szerette volna megszerezni a győzelmet, az azért járó három pontot. A Mezőkövesd Zsóry FC pedig a március elején megkezdett sormintát folytatta volna, amelynek során a hazai pályás sikereket idegenbeli vereségek váltogatták.

A Mezőkövesd egyre jobb helyzetben, a Tatabánya nagy bajban van (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)

A meccsen korán vezetést szerzett az kövesdi gárda, egy védelmi megingást Szalai József használt ki. A gól mintha egy kicsit megnyugtatta volna a hazai együttest, amely egy idő után már nem uralta a játékot. A három belső védővel játszó tatabányai csapat feljebb tolta a védekezését, és igyekezett támadásokat vezetni, aktív játéka révén Árvai Dániel négy percen belül megfordította az állást: az egyenlítést követően a vezetést is átvették a vendégek.

Szalai József (kékben) szerezte a meccs első gólját (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)

A második játékrész elején egy gyors hazai gól jelezte, hogy a Kövesd tudott változtatni a szünetben, egy szögletrúgás után Varjas Zoltán egyenlített fejjel. A vendéglátó a folytatásában is nyomás alatt tartotta ellenfelét, és Bertus Lajos újabb jó sarokrúgását követően Posztobányi Patrik is fejjel talált be. A Tatabánya ezt követően sem tudott újítani, a meccs hosszabbításában pedig, egy hazai kontra után – a csereként pályára lépve színt hozó – Lőrinczy Attila is gólt szerzett.

A Bányász ezzel a vereséggel messzire került attól, hogy kiharcolja a bennmaradást, a Mezőkövesd viszont ezzel a sikerrel óriási lépést tett ebbe az irányba. 4–2