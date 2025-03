Az emberhátrányban játszó Vasas a második félidő utolsó perceiben múlta felül a Kozármisenyt

LABDARÚGÓ NB II

20. FORDULÓ

VASAS FC–HR RENT KOZÁRMISLENY 3–1 (1–1)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1104 néző. Vezette: Vad II István (Horváth Zoltán, Aradi József)

VASAS: Kiss Á. – Bodnár G. (Girsik A., 67.), Otigba, Iyinbor, Doktorics (Pávkovics, a szünetben) – Hidi M. S. (Kapornai, 82.) – Rácz B. (Cseke B., a szünetben), Urblík J. – Szánthó, Tóth M., Molnár Cs. (Baráth, 38.). Vezetőedző: Pintér Attila

KOZÁRMISLENY: Lékai – Schuszter (Kocsis G., 84.), Vajda R., Gajág (Rácz L., a szünetben), Turi – Horváth D., Major S. (Kiss B., 72.) – Cipf, Átrok (Kócs-Washburn, 65.), Kirchner – Horváth P. (Pesti, 72.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Tóth M. (18.), Girsik A. (89.), Kapornai (90+4.), ill. Iyinbor (37. – öngól)

Kiállítva: Otigba (35.), ill. Vajda R. (90+1.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Attila: – Az első félidőben itt is, ott is voltak lehetőségek. A legrosszabb forgatókönyv valósult meg a szünet előtt, piros lapot és gólt is kaptunk. A szünetben rendeztük a sorainkat, melóban és játékban is hozzátették a magukét a játékosaim, és ennek győzelem lett a vége.

Pinezits Máté: – Az a csapat, amelyik emberhátrányban megnyer egy meccset, megérdemli a gratulációt. Hatvan percig nem az volt a kérdés, hogy rúgunk-e gólt, hanem az, hogy hányat. Utána viszont saját magunkat vertük meg.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Kazincbarcika vasárnapi, Gyirmót elleni botlása mind a Vasas, mind a Kozármisleny számára lehetőséget teremtett arra, hogy zárkózzon a még feljutást érő, második helyen álló borsodiak mögé. A találkozó kezdete előtt a Vasas a negyedik, a Kozármisleny az ötödik helyet foglalta el a tabellán 30-30 ponttal. A második Kazincbarcika 37 pontot, a harmadik Szentlőrinc 33-at számlált.

Mislenyi lehetőségekkel indult a találkozó, a 18. percben mégis a Vasas szerzett vezetést szinte a semmiből. Rácz Barnabás passza után Tóth Milán 20 méterről, remekül tekert a bal alsó sarokba. A hazaiaknak ez volt az egyetlen releváns megmozdulásuk az első félidőben, a kapott gól után ugyanis sorra jöttek a Kozármisleny lehetőségei. A bal szélen Kirchner Krisztián, a góllövőlista vezetője rendre üresen kapta a labdákat, de lövései nem találtak utat a kapuba. A 35. percben Kirchner lódult meg a Vasas kapujának irányába, Otigba Kenneth leütközte, amiért teljesen jogosan megkapta a második sárga lapját. A megítélt szabadrúgásból egyenlítettek is a vendégek. Átrok Zalán ívelte a labdát a tizenhatoson belülre, Iyinbor Patrick hét méterről a saját kapujába csúsztatott. A hajrában beszorult a kapuja elé a piros-kék csapat, a Kozármisleny az első félidő lefújásáig azonban már nem tudott újabb gólt szerezni.

Vasas-helyzettel indult a második félidő, a 48. percben Urblík József 15 méteres lövését Lékai Soma ujjheggyel tolta a lécre. Három perccel később a vendégek is betalálhattak volna, de Átrok nem tudta ellőni a labdát Kiss Ágoston mellett. A játékrész egyértelműen a hazaiakról szólt, a Baranya megyei gárda hiába játszott emberelőnyben, szinte a felezővonalat is alig tudta átlépni. A hazaiak fölénye is meddő volt, mert hiába szorították kapujuk elé a vendégeket, a kapuba nem tudtak betalálni.

A hajrában aztán felpörögtek az események. A Kozármisleny kapujába a 82. percben került be ismét a labda, azonban Baráth Botond lesről talált be. A 89. percben Urblík ívelése után Baráth mintha felmászott volna az egyik mislenyi védő hátára, de a játékvezető továbbot intett, a labda Girsik Attila elé került, aki 15 méterről szép csel után a jobb alsó sarokba lőtt. A 91. percben a vendégek is megfogyatkoztak, Vajda Roland ütközte le Otigbához hasonlóan Tóth Milánt, így ő is megkapta második sárga lapját. A találkozó a 94. percben dőlt el végleg, Tóth Milán beadása után Kapornai Bertalan fejelt a jobb alsó sarokba. 3–1

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda 20 12 3 5 40–29 +11 39 2. Kazincbarcika 20 10 7 3 36–16 +20 37 3. Vasas FC 20 10 3 7 30–23 +7 33 4. Szentlőrinc SE 20 9 6 5 26–18 +8 33 5. Kozármisleny 20 8 6 6 30–30 0 30 6. Szeged-Csanád GA 20 7 8 5 22–18 +4 29 7. Csákvár 20 8 4 8 30–31 –1 28 8. Mezőkövesd 20 6 6 8 25–25 0 24 9. Gyirmót FC Győr 20 6 6 8 30–33 –3 24 10. FC Ajka 20 6 6 8 24–30 –6 24 11. Budafoki MTE 20 6 6 8 28–36 –8 24 12. BVSC-Zugló 20 5 9 6 15–18 –3 24 13. Soroksár SC 20 6 5 9 27–31 –4 23 14. Békéscsaba 20 6 5 9 19–23 –4 23 15. Budapest Honvéd 20 6 4 10 27–31 –4 22 16. Tatabánya 20 6 2 12 20–37 –17 20