Mészöly Géza lett a Budafok edzője – hivatalos

Edzőt váltott a labdarúgó NB II-ben szereplő Budafoki MTE: a klub keddi közleménye szerint a sorozatban elszenvedett öt bajnoki vereség után megköszönték Nikházi Márk munkáját, helyére pedig Mészöly Gézát nevezték ki.

„A Promontor utcában most is többször belefutottam apu fotójába, nagyon jó érzés volt látni, ahogyan a mai napig emlékeznek rá, és nem tagadom, ez is szerepet játszott abban, hogy gondolkodás nélkül elvállaltam az edzői feladatot Budafokon. Úgy érzem, nekem helyem és dolgom van itt” – mondta az új vezetőedző, a legendás Mészöly Kálmán fia.

Az 58 esztendős szakember legutóbb tavaly tavasszal az Újpestet irányította, de az idény végeztével nem marasztalták a lila-fehéreknél.

A Budafoki MTE 21 fordulót követően a 12. helyen található a Merkantil Bank Ligában, előnye mindössze két pont a már kieső helyen álló, utolsó előtti Budapest Honvéddal szemben. Az együttesre a következő fordulóban rendkívül fontos mérkőzés vár, ugyanis jövő vasárnap a vele azonos pontszámú Ajkát fogadja.