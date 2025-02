Az első félidei hengerrel győzött a Békéscsaba a Soroksár ellen

LABDARÚGÓ NB II

18. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–SOROKSÁR SC 4–2 (4–1)

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 620 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Márkus Péter)

BÉKÉSCSABA: Uram – Kuzma, Csató M., Viczián, Mikló (Pelles, 87.) – Gyenti, Tóth M. (Kovács K., 65.), Hodonicki (Hursán, 65.), Kővári – Harsányi I. (Ferencsik, 87.), Czékus (Kóródi, 90.). Vezetőedző: Csató Sándor

SOROKSÁR: Mergl – Nagy O., Say, Csemer, Németh E. – Vass Á., Köböl (Somfalvi, a szünetben)– Manner (Dragóner F., 82.), Halmai (Korozmán, a szünetben), Kundrák (Dobos Á., a szünetben) – Lovrencsics B. (Bagi, 82.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Harsányi I. (1.), Czékus (5., 35.), Mikló (18.), ill. Lovrencsics B. (38.), Németh E. (52.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Minden edző álma így kezdeni egy mérkőzést. Amit elterveztünk, az bejött, a pontrúgásaink veszélyesek voltak, de négy nulla után is tudtam, hogy nem lehet megnyugodni. A szünet után kaptunk is egy újabb gólt, de azután sikerült rendezni a sorainkat. Megérdemelt győzelmet arattunk.

Lipcsei Péter: – Nem esett jól, hogy még le sem ültem a kispadra, és a huszadik másodpercben már gólt kaptunk, majd az ötödik percben újra. A második félidőben már elfogadhatóan játszottunk, de ez akkor is csúnya volt, nem szabad négy gólt kapni. Jól szálltak be a cserék, a második játékrészt megnyertük, ám ezzel nem kerültünk beljebb. Le a kalappal a játékvezető előtt, szenzációsan vezette a mérkőzést.

ÖSSZEFOGLALÓ

Senki nem számított ilyen kezdésre! Még 20 másodperc sem telt a mérkőzésből, amikor a békéscsabai Harsányi István szabadrúgása után a kapus szempontjából szerencsétlenül megpattant a labda, és érintés nélkül a hálóba került. Még fel sem ocsúdtak a soroksáriak, Czékus Ádám fejesével máris kettővel vezetett a Békéscsaba. A vendégek kétszer is szépíthettek volna, de ehelyett a 18. percben jött a harmadik hazai gól, a középpályás Mikló Roland szemfülessége és gyorsasága révén. Nem állt vissza az Előre, az alacsony termetű Czékus Ádám már a második fejes gólját szerezte. És ezzel még nem volt vége a találatok sorának, csak a következőt már a fővárosiak jegyezték, a hórihorgas Lovrencsics Balázs szépségdíjas bombagóljával.

A szünetben rögtön hármat is cserélt Lipcsei Péter a vendégeknél, és egy korai góllal – Németh Erik talált be – fel is csillant a remény, hogy esetleg az egyik pontot akár meg is mentheti csapata. A továbbra is nagy iramú, eseménydús mérkőzésen azonban már egyik oldalon sem született újabb gól, így a lila-fehérek az idei három forduló alatt a második győzelmüket is megszerezték, és továbbra is veretlenek 2025-ben. 4–2

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az évet még kieső helyről kezdő, de tavasszal még veretlen Békéscsaba a 2025-ben még nyeretlen Soroksár ellen. Ha a hazaiak nyernek, egy ponttal megelőzik a fővárosiakat.