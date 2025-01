NB II: a Kazincbarcika, a Mezőkövesd és a Tatabánya is bejelentett távozókat

A Mezőkövesdhez nyáron érkezett Iváncsáról a 24 éves támadó, Bányai Péter, aki ősszel 13 NB II-es meccsen játszott (háromszor kezdőként), gólt nem szerzett. A borsodiak kölcsönadták a tavaszi szezonra az NB III Délkeleti csoportjában a feljutásért küzdő Tiszakécskének.

A Tatabányától távozott a 29 éves Székely Ervin, aki az NB III Északnyugati csoportjában szereplő Dorogi FC-ben folytatja pályafutását. A játékos az őszi szezonban mindössze két NB II-es bajnokin lépett pályára a Bányász színeiben.

A Kazincbarcika két régi motoros távozását jelentette be. Az egyik a 27 esztendős Ádám Ferenc, aki öt évvel ezelőtt igazolt a klubba, s ezen idő alatt egy idényben Putnokon szerepelt kölcsönjátékosként. A 2023–2024-es idényben, majd ősszel is kevesebb játéklehetőséget kapott; a most futó évadban öt bajnoki mérkőzésen lépett pályára csereként, összesen hatvan játékpercet töltött a pályán. A klubbal közös megegyezéssel szerződést bontott, a több játéklehetőség reményében Karcagon folytatja pályafutását, ahol a korábbi barcikai vezetőedzővel, Varga Attilával dolgozhat újra együtt.

A másik barcikai távozó, a saját nevelésű Süttő Attila 2021 óta volt tagja a keretnek. A 30 éves védő a 2024–2025-ös kiírásban két bajnoki mérkőzésen összesen hatvannyolc percet játszott – a borsodi klub nem hosszabbította meg lejáró szerződését.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC-NÉL

Érkezett: Bertus Lajos (Tatabánya), Farkas Dániel (DVTK), Lőrinczy Attila (Bp. Honvéd), Szendrei Ákos (Paksi FC – kölcsönbe), Hornyák Csaba (Debrecen – kooperációs szerződés)

Távozott: Bányai Péter (Tiszakécske – kölcsönbe), Bodnár Attila (?), Harsányi István (Békéscsaba), Jacsó Dávid (?), Kállai Kevin (DVTK), Kállai Zalán (?)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ OPUS TIGÁZ TATABÁNYÁNÁL

Érkezett: Óvári Zsolt (Szeged-Csanád GA)

Távozott: Bertus Lajos (Mezőkövesd), Klausz Ádám (Dorog), Székely Ervin (Dorog)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezett: Myke Bouard Ramos (brazil-magyar, Nyíregyháza)

Távozott: Ádám Ferenc (Karcag), Süttő Attila (?)