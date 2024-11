Kikapott Szegeden a Kisvárda, oda az első helye

LABDARÚGÓ NB II

13. FORDULÓ

SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–1 (2–1)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 912 néző. Vezette: Takács Tamás (Belicza Bence, Vrbovszki Pál)

SZEGED: Takács J. – Könczey, Szilágyi Z., Pejovics, Tóth B. – Márkvárt, Palincsár (Borvető, 90+2.), Mohos, Kurdics (Papp Á., 61.; Haris, 70.) – Gajdos (Varga B., 70.), Novák Cs. Megbízott vezetőedző: Simon Ádám

KISVÁRDA: Kovács M. – Jovicic (Lippai, 81.), Chlumecky, Széles, Körmendi (Soltész D., 69.) – Cipetic, Osztrovka, Szőr (Matanovics, 81.), Bíró B. (Camaj, 69.) – Mesanovic, Szpaszics (Molnár G., 58.). Vezetőedző: Révész Attila

Gólszerző: Gajdos (37.), Novák Cs. (45+2. – 11-esből), ill. Jovicic (16.)

Kiállítva: Osztrovka (44.)

MESTERMÉRLEG

Simon Ádám: – Szerintem megérdemelt a sikerünk, de mindenki láthatta, mi történt, így nem is fűznék hozzá többet. Végig megvolt bennünk a mentális erő, az önbizalom, amely a kulcs a sikerhez, ám ez csak egy mérkőzés volt a sok közül.

Révész Attila: – Feszült mérkőzésen vagyunk túl. Nehéz higgadtan nyilatkozni, mivel sok olyan hatás ért, amely az elmúlt időszakban nem volt jellemző. Tudjuk, hogy az esetek nem nézhetők vissza, de a szövetségnek határozottabbnak kellene lennie. A játékvezető felült a hazaiak provokáló stílusának, a küzdelemben a Szeged többet mutatott, és többet is tett a sikerért. Emberhátrányban is láttam a mentális erőt, ami később még jól jöhet.

ÖSSZEFOGLALÓ

Szegedi helyzettel kezdődött a mérkőzés, Mohos Barnabás fejelt fölé a büntetőpont közeléből, majd válaszként a 16. percben megszerezte a vezetést a Kisvárda Aleksandar Jovicic szöglet után elért fejes góljával. Nem unatkoztunk ezután sem, az első fél óra végén ugyanis a vendégek csatára, Jasmin Mesanovic eltalálta a lécet, majd Mohos lövésénél kellett észnél lennie a kisvárdai kapusnak, Kovács Marcellnek, aki a rövid saroknál védett. A 37. percben megérdemelten egyenlített a Szeged Gajdos Zsolt révén: a középpályás érdekes mozdulattal juttatta kapuba a labdát, amely a léc és az oldalsó kapufa találkozásánál pattant be a hálóba. A bíró a 44. percben második sárgát adott Osztrovka Maximnak, így a vendégek tíz emberrel maradtak, a Szeged pedig úgy belelendült, hogy a Mohos buktatása miatt megítélt tizenegyesből Novák Csanád révén még a szünet előtt átvette a vezetést.

Branimir Cipetic kapufája jelezte, hogy a vendégek emberhátrányban sem adták fel a meccset. A második félidő már nem tartogatott annyi izgalmat, mint az első – igaz, voltak ígéretes lövései Papp Áronnak, Mohosnak és Varga Balázsnak is. A meccs újabb gól nélkül csorgott le, a Szeged pedig győzelmével letaszította a táblázat élőről a meccs előtt sorozatban öt győzelmet arató Kisvárdát. 2–1