NB III: a Pécs új többségi tulajdonosa korábban klubigazgató és ügyvezető is volt – nagy tervei vannak a klubbal

„Ez elsősorban nem tudatos, hanem érzelmi döntés volt részemről – vágott bele Rabi Csaba a pecsiujsag.hu-n. – Lehet, hogy ez baj, mert tudom, hogy az ilyen döntések nem mindig szerencsések, de nagyon erős kötődésem van a klubhoz. Édesapám már hatéves koromban vitt az akkor még Pécsi Dózsa meccseire, s nagyon sok barátságot is kötöttem a labdarúgás révén. 1992-ben – amikor a Fordan cégcsoport szerepet vállalt a klub életében – felkértek, hogy segítsem a munkát klubtitkárként. Ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen mindenes voltam, társadalmi munkában, aztán egy éven belül klubigazgató lettem, s az élvonalból való kiesés után is maradtam, különböző pozíciókban. Alelnök voltam, majd Matyi Dezső 2007-ben felkért, hogy legyek a sport kft. ügyvezetője. Ezt sem főállásban végeztem, egészen addig, míg szakmai és személyi kérdések során felmerült viták miatt elváltak az útjaink. Aztán eljött az az időszak, amikor a PMFC-nek új tulajdonosa lett – a Hungast főszponzorból lett tulajdonos, ami az elején szerintem jól is működött, de egy idő után rossz döntéseket hoztak szakmai és személyi kérdésekben, s végül nyáron kiesett a csapat a másodosztályból.”

Rabi a nyáron elmondta, hogy csak akkor jön, ha a feljutás a cél, mivel szerinte a PMFC-nek a az ország legjobb 16 csapata között van a helye.

„Nyáron az NB II-es keret nagy része elhagyta a klubot, teljesen új csapatot kellett építeni – tekintett vissza az üzletember. – Kicsit megkésve sikerült játékosokat szerződtetni és ehhez megtalálni Aczél Zoltán személyében azt az edzőt, aki képes a céljaink megvalósítására. Azt gondoltam, kicsit jobbak leszünk, de így is „lőtávolon" belül vagyunk. Tudjuk, hogy hol vannak hiányosságok, télen próbálunk majd úgy erősíteni, hogy megnyerjük a bajnokságot, aztán jöhet az osztályozó. A PMFC-nek a magyar futballban az ország legjobb 16 csapata között kell lennie – az élvonalban jelenleg 12 csapat van, tehát legalább a másodosztály első négy helyének valamelyikére néhány éven belül oda kell érnünk.”

Az üzletember fontosnak tartja, hogy szponzorokat nyerjen meg a klub mellé, mivel egyedül nem tudja eltartani a férfi felnőttcsapatot – ez részben már sikerült is, hiszen a korábbi többségi tulajdonos Hungast főtámogatóként maradt a klubnál.

„Évente mintegy egymilliárd forintból működtethető a PMFC-Labdarúgó NKft., ebben az NB III-as férficsapat mellett a klub leány- és fiúakadémiája, valamint a női első osztályú csapat is benne van, és több mint száz alkalmazott. A férfi labdarúgásra – ahhoz, hogy ütőképesek legyünk – legalább 250 millió forint kell évente. Jól menő vállalkozásom van, de egymagam nem tudnám eltartani ezt a csapatot, ezért kockáztattunk, bevállaltunk egy magasabb költségvetést, minőségi játékosokkal és minőségi edzővel. Hosszú évekig nem gondolkodott abban a klub, hogy a helyi cégeket felkeresse, és szponzori együttműködést ajánljon részükre, pedig nagy szükség lenne erre. Ez már valamelyest változott, sok helyi vállalkozót sikerült megnyernünk, a költségvetésünk egy része már erre épül. A régi tulajdonossal még nyáron megállapodtunk abban, hogy főszponzorként a költségvetésünk egy részét továbbra is állja. Komoly tárgyalást folytatok egy cégcsoporttal való együttműködésről is, ami reményeim szerint már a közeli jövőben megvalósulhat; ha ez így lesz, a jövő biztató lehet.”

Rabi hozzátette, hogy kedvezőtlen infrastrukturális állapotban lévő klubot vett át, amelynél rengeteg a teendő.

„Néhány hét alatt átláttam, hogy egy leépült, imázsát veszített, gazdátlan klub a PMFC – ecsetelte. – Nemhogy saját stadionunk, pályáink sincsenek, ahol edzeni tudnánk; utóbbiak terén javulhat a helyzet, több pályázatot is nyertünk műfüves pálya és két füves pálya építéséhez, ehhez tisztelettel várjuk az önerőt az önkormányzattól. A pécsi stadion nagyon rossz állapotban van, a gyepszőnyeget mindenképpen mielőbb ki kell cserélni, fedett lelátókra van szükség, hogy a szurkolóink rossz időben is normális körülmények között nézhessék a meccseket. Nincs VIP-részleg, nem tudjuk kihozni a reménybeli szponzorokat a mérkőzésekre, mert egyszerűen nincs hova leültetni őket. Ezen mind változtatnunk kell, ezzel kapcsolatosan is folytatunk tárgyalásokat. Az viszont biztosnak látszik, hogy néhány éven belül nincs reális esély új stadion építésére. Klubtulajdonosként egyébként eddig egyszer jártam az öltözőben, a Nagykanizsa elleni meccs előtt, de csak azért, hogy elmondjam, mennyi prémiumra számíthatnak a játékosok, ha nyernek. Sajnos nem éltek vele.”

A Pécs 20 ponttal jelenleg az 5. helyen áll az NB III Délnyugati csoportjában. Vasárnap a 12. játéknapon az együttes 16 órától a 2. helyezett Iváncsát fogadja.