NB II: egyiptomi kézbe kerül az FC Ajka?

Ajka város képviselő-testülete szeptember 25-én előterjesztette, majd egyhangú szavazás után el is fogadta azt a javaslatot, amely szerint „Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete névértéken, azaz 1 519 000 forint összegért meg kívánja vásárolni az NB II-es FC Ajka futballcsapatát működtető kft. társtulajdonosának, a Futball Club Ajka Sportegyesület F.C. Ajka Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő 49 százalékos üzletrészét” – tudta meg a rangado.24.hu.

Ezzel a csapatot működtető kft.-ben az önkormányzat az eddigi 51 százalékos helyett 100 százalékos üzletrészre tett szert. A rangado.24.hu információi szerint az egyesület kivásárlására azért volt szükség, mert az önkormányzat egyedüli tulajdonosként gyorsabban, hatékonyabban tudja értékesíteni a sportvállalkozását annak az egyiptomi üzletembernek – és az általa képviselt cégnek –, aki már jelezte vételi szándékát, és aki mögött, mellett az a Kiss József sejlik fel, aki az ezredforduló környékén a Veszprém LC-ben volt tulajdonos, később menedzserként is dolgozott, és Egyiptomban is van üzleti érdekeltsége.

Mivel az F. C. Ajka Kft. tulajdonában jelentős értékű, az önkormányzat által apportált vagyonelemek is vannak, és azok közvetett értékesítését nem tervezi az önkormányzat, a testület arról is határozott, hogy az értékesítés előtt egy új, saját tulajdonú vagyonhasznosító cégbe vinné át az ingatlan- és ingóvagyont. Így a futballcsapat új tulajdonosa csak az NB II-ben való részvételhez kapcsolódó jogokat, azaz a licencet, illetve a labdarúgók játékjogát vásárolja majd meg.

Schwartz Béla, Ajka újraválasztott polgármestere a „folyamat jelenlegi állására” hivatkozva nem erősítette meg, de nem is cáfolta a portál információit. Az adásvétel összegéről annyit közölt, hogy „reméljük, minél piacképesebb lesz a vételi ár”. Viszont készséggel válaszolt arra, hogy az MLSZ által biztosított forrás, illetve a taotámogatás mértékének ismeretében egyáltalán miért van szükség az NB II-es csapat értékesítésére.

„Azok a folyamatok, amelyek jelenleg zajlanak a magyar gazdaságban, valamint azok a törvényjavaslatok, amelyek az önkormányzatoktól a jövőben további anyagi forrásokat vonnak el, megkövetelik a következő évekre való tudatos felkészülést – ecsetelte a polgármester. – Az önkormányzat elérte teljesítőképessége határát, a jövő évben a csapat működtetéséhez pénzügyi forrásokat biztosítani nem tud, így a biztonságos és eredményes szereplés megkívánja egy tőkeerős tulajdonos bevonását. A kft. megvásárlása iránt Magyarországról és külföldről is vannak érdeklődök, így kézenfekvő, hogy a sokak által kívánt piaci szegmens irányába mozduljon el a klub. Nagyon pozitív folyamatként értékeljük, hogy felépítésre került egy olyan klub, amely eljutott oda, hogy felvetődhet az értékesítése, mert van iránta érdeklődés.”

Azzal kapcsolatban, hogy mennyibe került a klub éves működtetése az önkormányzatnak, a politikus konkrét összeget nem mondott, ám az kiderült, hogy „Ajka Város Önkormányzata az elmúlt kilenc évben biztosította mind a működéshez, mind pedig a beruházásokhoz szükséges fedezetet. Mindig akkora összeget bocsátott rendelkezésre, amellyel a csapat a sikeres és biztonságos működését biztosítani tudta. Büszkék vagyunk arra, hogy az elmúlt kilenc évben egyetlen játékosunkkal vagy szakemberünkkel szemben sem volt tartozásunk egyetlen napig sem.”

A polgármester válasza szerint az új tulajdonosnak számolnia kell a stadion bérleti költségeivel és az üzemeltetési költségekkel is, mert ez szerepel a pályázati tervezetben, ahogy az is, hogy az „önkormányzat nem tervez a jövőben támogatást biztosítani”.

Ugyanakkor a képviselő-testület nem engedné el teljes mértékben a város nevét viselő klub kezét. Többféle elképzelése is van az ellenőrzési jog gyakorlására, mert nem tervezik a társaság százszázalékos üzletrészének értékesítését, de a pályázati kiírásban lehetőséget biztosítanak a befektetőnek arra, hogy egy új perspektívát állítson a klub elé.

Az FC Ajka 11 ponttal a 9. helyen áll az NB II-ben. Az együttes a 9. fordulóban vasárnap 17 órától a listavezető Kozármislenyt látja vendégül.