Honvéd: „Megmondom őszintén, hogy nagy a baj”

Kesztyűs Barna szerint a Honvédnak megvoltak a helyzetei.

„Pontrúgásból kaptunk ismét gólt, ez már a sokadik. Nem tudom, mit kellene csinálnunk ahhoz, hogy ne kapjunk minden meccsen pontrúgásból gólt, mert úgy érzem, ezen kívül nem volt veszélyesebb a Szentlőrinc. Nehéz mit mondani egy ilyen meccs után. Fel kell emelnünk a fejünket, mert nincs más lehetőségünk. Csinálnunk kell tovább, bele kell állni a melóba, és egyszer meg fog fordulni. Én a munkában hiszek, ha melózunk, akkor meg kell, hogy forduljon.”

Videónkban beszél a csapatkapitányi szerepéről, de arról is, mekkora bajban van most a Honvéd, és sajnálja, hogy nem a szurkolóik játszanak, mert akkor vezetnék a tabellát.

Laczkó Zsolt vezetőedző is kiemelte a helyzetkihasználást.

„Sajnos hasonló dolgokat tudok elmondani, mint az előző mérkőzéseken, bár most több helyzetünk volt, de nem tudtuk berúgni a lehetőségeket. Olyan szituációkból kapunk gólokat, amiket gyakorlunk, amikre felkészülünk, és ezekből kapunk gólt a mérkőzések végén. A helyzeteinket be kellett volna rúgni. A játékosok mindent megtettek, de ez is kevés volt ma. Saját magunkat kell legyőznünk ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni.”

Videónkban beszél arról is, miért a kiesés ellen harcol a Honvéd, miközben a kerete jóval erősebbnek tűnik ennél.

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–SZENTLŐRINC 0–1 (0–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 600 néző. Vezette: Takács Tamás (Belicza Bence Péter, Máyer Gábor)

HONVÉD: Dúzs – Pauljevics, Szabó A. (Rácz B., 86.), Szabó T., Hangya – Csilus T., Kesztyűs B. (Nyitrai B., 71.) – Benczenleitner (Keresztes N., 55.), Lőrinczy (Ihrig-Farkas, 86.), Medgyes Z. – Farkas B. (Simon B., 71.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szekszárdi T. (Keresztes B., a szünetben), Szekszárdi M. (Tarcson, 80.), Dinnyés O., Stifter – Vingler, Kiss-Szemán (Medgyesi, 65.) – Heles (Bíró D., 54.), Nagy R., Hajdú R. – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Keresztes B. (81.)

MESTERMÉRLEG

Laczkó Zsolt: – Sajnos jelen pillanatban ugyanazokat tudom elmondani, mint az előző meccseken. Azokból a szituációkból kapunk gólt, amire edzéseken felkészülünk, saját magunkat kell legyőzni, hogy sikeresek legyünk.

Waltner Róbert: – Nem volt könnyű, de ezer sebből vérezve is nyertünk. Mindenki beletette a magáét, az utolsó percig egymásért küzdve arattunk értékes győzelmet. Nem rossz csapat a Honvéd, jó játékosok alkotják, sok együttes nem tud majd nyerni a Bozsik Arénában.