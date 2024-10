A Budafok háromgólos hátrányból mentett pontot Mezőkövesden

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–BUDAFOKI MTE 3–3 (2–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 400 néző. Vezette: Lovas László (Horváth Róbert, Vrbovszki Pál)

MEZŐKÖVESD: Juhász I. – Horváth K. (Harsányi, 90.), Zachán, Bora, Kállai K. – Cseri (Krausz, 53.), Zvekanov, Vajda S., Varjas – Szalai J. (Cibla, 73.), Bartusz (Bányai 73.). Vezetőedző: Csertői Aurél

BUDAFOK: Horváth A. – Lorentz, Kálnoki-Kis, Oláh B., Kalmár (Horváth O., 62.) – Merényi (Rétyi, 72.), Németh M. (Zuigeber, a szünetben), Sztojka, Szűcs P., Kun B. (Kovács D., 21.) – Vasvári (Elek B., a szünetben). Megbízott vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Zvekanov (13.), Szalai J. (14.), Bartusz (54.), ill. Elek B. (69.), Zuigeber (80. – 11-esből), Rétyi (90+3.)

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Egy már megnyert meccset sikerült elbuknunk, mert azt gondolom, hogy háromgólos előnyből a döntetlen vereségnek számít. Elhittük, hogy megnyertük a meccset, de úgy néz ki, valami hibádzik. Hazai pályán három gólt kaptunk, ezzel pedig nem lehet nyerni.

Nikházi Márk: – Továbbra is azt mondom, hogy szenzációs csapatom van, és ezt ma is megmutattuk. Háromgólos hátrányból, idegenben, nagyon jól szervezett csapat ellen nagy dolog az egyenlítés. Az első félidőben rossz felfogásban küldtem pályára a csapatot, a másodikban azonban változtattunk a felfogáson és a rendszerünkön is. Le a kalappal minden egyes játékos előtt, szenzációsan küzdöttek!

ÖSSZEFOGLALÓ

Sokkal jobban kezdte a találkozót a Csertői Aurél irányítása alatt új lendületet kapó Mezőkövesd, amely az elején nemcsak többet birtokolta a labdát, hanem gólokat is lőtt – egy perc alatt rögtön kettőt. A 13. percben Vanja Zvekanov fejjel talált a budafoki kapuba, majd egy perccel később Szalai József duplázta meg csapata előnyét.

A második félidő is gyors mezőkövesdi góllal indult: az 54. percben Bartusz Dániel is eredményes volt, ezzel úgy nézett ki, el is döntötte a három pont sorsát. Csakhogy másképp gondolta ezt a Budafok, amely a csereként beálló Elek Bence révén a 69. percben szépített, majd a 80. percben tizenegyesből egy másik cserejátékos, Zuigeber Ákos is betalált. Az utolsó percben pedig jött a dráma: hogy teljes legyen a kép, Nikházi Márk harmadik cserejátékosa, Rétyi Róbert is gólt szerzett, kialakítva a 3–3-as végeredményt.