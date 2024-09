Pintér Attila visszatérhet, ő a fő jelölt a Vasas kispadjára – NS-infó

Írtunk már róla, hogy többek között Pintér Attila is jelölt a kispadra, de Bódog Tamás és a Kecskemétet irányító Szabó István is szóba került. Mostanra tisztult a kép, és a volt szövetségi kapitány a fő kiszemelt, s úgy tudjuk, szerdán már találkozott is a klub sportigazgatójával, Nagy Miklóssal.

Pintér Attila korábban dolgozott már a Vasasnál, a 2005–2006-os idényben, és jelenleg a fia, Pintér Filip is az angyalföldiek játékosa. Pintér Attila 2022 után térhet vissza ismét a magyar futballba vezetőedzőként. Akkor szintén az NB II-ben, a III. Kerületnél dolgozott.