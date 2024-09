Mészárlás Tatabányán: hetet rúgott a Kazincbarcika

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

OPUS TIGÁZ TATABÁNYA–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 0–7 (0–5)

Tatabánya, Grosics Gyula Stadion, 1500 néző. Vezette: Bana Gergely (Király Zsolt, Kulman Tamás)

TATABÁNYA: Lóth – Katona K., Jagodics M., Kiprich D. – Buna (Letenyei, 16.), Szegleti, Jelena (Soltész B., 16.), Vida K. (Székely E., a szünetben) – Árvai (Varga D., 60.), Eördögh, Csernik (Német D., 76.). Vezetőedző: Gyürki Gergely

KAZINCBARCIKA: Fadgyas – Ternován (Ferencsik, a szünetben), Polgár K., Debreceni Á., Demeter – Varga J. (Szamosi, 69.), Lucas (Ádám F., 70.), Bódi Á. (Herjeczki, 60.) – Pintér Á. (Balázsi, 60.), Csatári, Szabó M. Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Szabó M. (9., 54.), Csatári (12.), Lucas (15., 44.) Bódi Á. (18.), Debreceni Á. (85.)

MESTERMÉRLEG

Gyürki Gergely: – Szakmailag értékelhetetlen teljesítményt nyújtottunk. Már az első pillanatoktól akadozott a gépezet, nem reagáltunk megfelelően a játékszituációkra, a Kazincbarcika pedig kíméletlenül kihasználta a lehetőségeit. Negyedóra után morálisan padlóra kerültünk, és nem is tudtunk felállni. Elnézést kérek a szurkolóinktól, ez méltatlan játék volt, az én mentalitásomtól is nagyon messze áll. Többosztálynyi különbség volt a csapatok között. Megígérem, hogy ilyen többet nem fordul elő.

Erős Gábor: – Nagyon boldogok vagyunk, de ez csak egy meccs volt, így továbbra is azt mondom a játékosaimnak, hogy továbbra is ugyanolyan szerényen, két lábbal a földön állva dolgozzanak, mint eddig. Szép gólokat szereztünk, élvezettel és önbizalommal telve játszottunk, emellett több fiatalnak is lehetőséget tudtam adni. Ez kerek történet volt.

ÖSSZEFOGLALÓ

Alacsony színvonalon, sok hibával kezdődött a mérkőzés, majd eleredt a barcikai gólzápor. A vendégek 18 perc alatt négyszer vették be a teljesen összezavarodó Tatabánya kapuját, hamar eldöntve a találkozót. A két csapat között többosztálynyi különbség mutatkozott, a Kazincbarcika a játék minden elemében sokkal jobbnak bizonyult a Tatabányánál. Egy perccel az első félidő rendes játékidejének vége előtt a kiválóan játszó Lucas második gólját is meglőtte (két gólpassz mellett), ezzel már ötgólosra nőtt a különbség.

A második játékrészre valamelyest összeszedte magát a házigazda, de továbbra is veszélytelen volt a barcikai kapura, az irányítást a kezükben tartó vendégek pedig további két gólt is szereztek, kiütéses győzelmet aratva. A remeklő Kazincbarcika alaposan belerondított a bányásznapba, a hazai szurkolók pedig nem is hagyták szó nélkül csapatuk csapnivaló teljesítményét. A KBSC második nagy különbségű győzelmét érte el az idényben, a 4. fordulóban Budafokon nyert 5–0-ra – ezt most sikerült túlszárnyalnia. 0–7

Egy kis stat: A másodosztályban legutóbb 2023 novemberében született hétgólos különbségű győzelem, akkor a Kozármisleny verte meg otthon 7–0-ra a Siófokot.