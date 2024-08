A Vasas vezéregyéniségévé nőné ki magát az Angliában nevelkedő 19 éves védő

„Nagyon jól érzem magam a Vasasnál, örülük, hogy Gera Zoltán megadja a lehetőséget. Még szokom a csapatot, illetve Angliában egészen más a foci. Remélem, idővel vezéregyénisége lehetek a Vasasnak, most abban az időben, amit a pályán töltök, igyekszem a lehető legtöbbet segíteni a csapatnak” – mondta Bodnár Gergő.

A 19 esztendős védő nyolcéves kora óta Angliában nevelkedik, tavasszal még arról szóltak a hírek, hogy érdeklődik iránta a Hull City. Hogy mi lett ezzel az érdeklődéssel, s miért igazolt haza, az NB II-ben szereplő Vasashoz, arról videónkban bővebben is beszél. Ahogy arról is, milyen különbségeket vél felfedezni az angol és a magyar labdarúgás között, mi az, ami meglepte. Emellett természetesen szó esik a Tatabánya elleni bajnokiról is, amelyet 1–0-ra elvesztettek az angyalföldiek.