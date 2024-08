A csereember duplájával zárta le a meccset az Előre az Ajka ellen

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓ

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–FC AJKA 3–0 (1–0)

Békéscsaba, Kórház utcai Stadion, 1250 néző. Vezette: Farkas Tibor (Sinkovicz Dániel, Szabó Dániel)

Békéscsaba: Uram – Kuzma, Kovács G., Csató M., Mikló (Kóródi, 71.) – Kővári, Tóth M. (Hulicsár, 79.), Szabó B., Viczián (Hodonicki, 71.) – Czékus (Sármány, 66.), Zádori (Vólent, 66.). Vezetőedző: Csató Sándor

Ajka: Horváth D. – Csemer, Tar, Frák, Jagodics B. (Major G., 79.) – Kovács N., Csizmadia Z. (Sejben, 79.), Tóth G. (Borsos F., 61.) – Pantovics (Nagy M., 67.), Zsolnai – Szarka Á. (Bobál, 68.). Vezetőedző: Schindler Szabolcs

Gólszerző: Kővári (16.), Vólent (85., 90+1.)

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Hamar megszereztük a vezetést egy nagyon jó csapat ellen. Védekeznünk kellett, de ezt azt hiszem, jól megoldottuk. A második félidőben beszorultunk, el is fáradtunk, de a cserékkel sikerült frissíteni, és Vólent Roland is jól szállt be a mérkőzésbe. Örülök, hogy a végén nem kaptunk gólt, hanem mi szereztünk kettőt.

Schindler Szabolcs: – A mérkőzés nagy részét kontroll alatt tartottuk, dominált a csapat. A Békéscsaba az első félidőben egyszer lőtt kapura, és az meghatározta a mérkőzés kimenetelét. A második játékrészben felborult a pálya, rengeteg helyzetünk volt. Az ellenfél viszont jól kihasználta a lehetőségeit.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem egészen másfél év után játszott ismét a Kórház utcában NB II-es bajnoki mérkőzést a Békéscsaba 1912 Előre csapata. Alig több mint negyedórát kellett várni az első gólra, ami Kovács Gergő vállalkozókészségét, majd Kővári Róbert szemfülességét dicséri, ők hozták ugyanis össze a lila-fehérek vezető találatát. Az addig sem passzív ajkaiak ezután még jobban haraptak, mentek előre, helyzeteket is kidolgoztak, de néhány kisebb bizonytalanságtól eltekintve a hazai védők jól tették a dolgukat, a társak pedig, amikor lehetőség adódott, kontrákat vezettek, és megpróbálták növelni az előnyt.

Támadólag lépett fel a második félidőben is az Ajka, de valahogy a csatáraik mintha be lettek volna oltva gól ellen. Csató Sándor remekül ráérzett, hogy játékba kell dobni Vólent Rolandot, aki becserélése után kétszer is megzörgette az ajkai hálót, ezzel téve magabiztossá csapata sikerét.

Az Előre így győzelemmel debütált hazai pályán az NB II-be való visszatérése után. 3–0

AZ ÁLLÁS 1. Szentlőrinc 2 2 – – 4–1 +3 6 Gyirmót FC Győr 2 2 – – 4–1 +3 6 3. Békéscsaba 2 1 1 – 4–1 +3 4 4. Vasas FC 2 1 1 – 5–3 +2 4 5. Budafoki MTE 2 1 1 – 5–4 +1 4 6. Budapest Honvéd 2 1 1 – 4–3 +1 4 7. BVSC-Zugló 2 1 1 – 1–0 +1 4 8. Tatabánya 2 1 – 1 3–3 0 3 Csákvár 2 1 – 1 3–3 0 3 10. Kozármisleny 2 – 2 – 1–1 0 2 11. Kazincbarcika 2 – 1 1 4–5 –1 1 12. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2 – 1 1 2–3 –1 1 13. Mezőkövesd 2 – 1 1 0–2 –2 1 14. Soroksár SC 2 – – 2 2–5 –3 0 Kisvárda 2 – – 2 2–5 –3 0 16. FC Ajka 2 – – 2 0–4 –4 0

ELŐZMÉNYEK

Schindler Szabolcsot régi ismerősként üdvözölték Békéscsabán, hiszen 2003 és 2005 között játékosként is erősítette egykor a lilákat, vezetőedzőként pedig két időszakban ült a csabai padon, először 2019. június 4-e és 2020. szeptember 8-a között, majd 2021. szeptembere és 2022. áprilisa között, ekkor a csapat a 16. helyen állt az NB II-ben.

Tavaly októberben a Vasastól „igazolt” át (vagy inkább vissza) az Ajkához, ahol a második időszakát tölti, korábban a 2018–19-es idényben dolgozott ott. A csabaiaknak van miért törleszteniük, hiszen a legutóbbi két találkozásuk a 2022–23-as NB II-es idényben vereséggel végződött. Akkor az Ajka klubtörténeti sikert elérve bronzérmes lett, az Előre pedig kiesett az osztályból.



