Minden légiós, valamint több magyar játékos is távozott Mezőkövesdről – hivatalos

A klub elnöke, Tállai András egy sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a nyolc plusz egy éves élvonalbeli időszakot hátra kell hagynia az együttesnek, majd elmondta, hogy az önkormányzat támogatása mellett – erről dr. Fekete Zoltán polgármester biztosította a klub első emberét – kisebb szponzorokkal is tárgyalnak a folytatásról.

Tállai azt is bejelentette, hogy tíz év után távozik a klub szakmai igazgatója, Tóth László. Utódja nem lesz, az átigazolásokért Tóth Mihály, a csapat nemrégiben kinevezett vezetőedzője felel majd. Eközben Cseri Tamás – amellett, hogy a klub játékosa marad – szakmai koordinátorként is segíteni fogja a vezetőedző, az elnök és az ügyvezető munkáját.

A játékoskeretben is jelentős változások álltak be: az NB I-ből való kiesés nyomán a klub megcélozta az MLSZ magyar játékosok szerepeltetésére vonatkozó támogatását, így tizenegy légióstól váltak meg – köztük öt olyantól is, akinek hosszú távú szerződése volt a klubbal.

A magyar játékosok közül Bőle Lukács, Ugrai Roland, Nagy Gergő és Kovácsik Ádám is távozik a sárga-kékektől, ellenben Vajda Sándor, Szalai József, Juhász István, Kojnok Zsolt és Kállai Kevin a másodosztályba is követi a matyóföldi gárdát. Cseke Benjámin és Molnár Gábor sorsa egyelőre kérdéses: előbbinek lejárt a szerződése, de vele még nem egyeztettek, ellenben utóbbinak még egy évig van szerződése a klubbal, és tárgyalnak is a folytatásról.

Tállai a kölcsönjátékosokról elmondta, hogy Szolgai Máté Dunaszerdahelyre, Kócs-Washburn Erik Debrecenbe tér vissza, jövőjük kérdéses – ezzel szemben a Vasastól kölcsönvett Szilágyi Szabolcs, Szivacski Donát kettős biztosan visszatér az angyalföldi gárdához. A Mezőkövesd által kölcsönadott játékosok közül Bodnár Attila és Jacsó Dávid is a sárga-kékekkel kezdi meg a felkészülést, míg a jelenleg amatőr státuszú Ináncsi Milánnal szerződést szeretne kötni a klub. Ugyanebbe a kategóriába tartozik a Kazincbarcikára kölcsönadott Kotula Máté is, akivel ugyancsak tárgyal a klubvezetés.

A kiszemeltek terén Csirmaz István neve vetődött fel a sajtótájékoztatón: a 29 éves jobbhátvédnek a nyáron lejár a szerződése a Diósgyőrnél, Tállai pedig szeretné, ha öt év után visszatérne Mezőkövesdre – erről korábban lapunk is beszámolt.