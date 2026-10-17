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„Szó sincs arról, hogy feszültség vagy konfliktus lenne” – Erős Gábor nem mondott le a Vasasnál

V. J.V. J.
2026.10.17. 12:40
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(Fotó: Kovács Péter)
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NB I Vasas Erős Gábor
Mint megírtuk, a labdarúgó NB I-ben szereplő Vasas vezetőedzője, Erős Gábor nem vett részt az MTK ellen 1–0-ra elveszített bajnoki mérkőzést követő sajtótájékoztatón, helyette a csapat másodedzője, Ferenczi István válaszolt az újságírók kérdéseire. Az esetet követően több sajtóorgánum is az angyalföldieknél tomboló belső feszültségekről írt, illetve arról, hogy Erős Gábor kilátásba helyezte a távozását. A piros-kékek szombaton azt közölték honlapjukon, szakvezetőjük nem mondott le posztjáról és továbbra is élvezi a vezetőség és a csapat bizalmát.

Az MTK–Vasas mérkőzés lefújását követő sajtótájékoztatón a Vasast Ferenczi István másodedző képviselte, aki úgy fogalmazott: Erős Gábor „személyes okok miatt” nem vett részt az eseményen.

Ezt követően a Csakfoci, az Index és az M4 Sport is arról írt: az angyalföldiek vezetőedzője elbizonytalanodott abban, hogy szeretné-e folytatni munkáját a csapat kispadján, és ezt szóban jelezte is a klub felé. A hírportálok beszámolói szerint komoly, házon belüli feszültségek dúlnak a Vasasnál.

A Csakfoci egyenesen úgy értesült, Erős élő adásban is jelezni kívánta távozási szándékát – erre végül nem került sor.

Szombat kora délután a Vasas a hivatalos honlapján azt közölte: „a sajtóban megjelent pletykák ellenére nincs szó arról”, hogy az eddig remekül szereplő újonc piros-kékek vezetőedzője távozna posztjáról.

Természetesen rendkívül csalódott voltam a tegnap esti mérkőzés után, sok mindennel elégedetlen voltam, és bár ennek hangot is adtam, szó sincs arról, hogy bármilyen belső feszültség vagy konfliktus lenne az öltözőben. A vezetőség és a csapat részéről is abszolút él a bizalom felém, az eredményekkel sincs probléma, folytatjuk a közös munkát” – jelentette ki Erős Gábor a Vasas honlapjának.

 

NB I Vasas Erős Gábor
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