„Szó sincs arról, hogy feszültség vagy konfliktus lenne” – Erős Gábor nem mondott le a Vasasnál

Az MTK–Vasas mérkőzés lefújását követő sajtótájékoztatón a Vasast Ferenczi István másodedző képviselte, aki úgy fogalmazott: Erős Gábor „személyes okok miatt” nem vett részt az eseményen.

Ezt követően a Csakfoci, az Index és az M4 Sport is arról írt: az angyalföldiek vezetőedzője elbizonytalanodott abban, hogy szeretné-e folytatni munkáját a csapat kispadján, és ezt szóban jelezte is a klub felé. A hírportálok beszámolói szerint komoly, házon belüli feszültségek dúlnak a Vasasnál.

A Csakfoci egyenesen úgy értesült, Erős élő adásban is jelezni kívánta távozási szándékát – erre végül nem került sor.

Szombat kora délután a Vasas a hivatalos honlapján azt közölte: „a sajtóban megjelent pletykák ellenére nincs szó arról”, hogy az eddig remekül szereplő újonc piros-kékek vezetőedzője távozna posztjáról.

„Természetesen rendkívül csalódott voltam a tegnap esti mérkőzés után, sok mindennel elégedetlen voltam, és bár ennek hangot is adtam, szó sincs arról, hogy bármilyen belső feszültség vagy konfliktus lenne az öltözőben. A vezetőség és a csapat részéről is abszolút él a bizalom felém, az eredményekkel sincs probléma, folytatjuk a közös munkát” – jelentette ki Erős Gábor a Vasas honlapjának.