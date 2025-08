Egy darabka múlt – Vincze Szabolcs jegyzete

ŐRZÖM AZT A KÉPET az idei Formula-1-es Magyar Nagydíjról, ahogy éppen az Amerika kapitányt alakító hollywoodi színésszel, Anthony Mackie-vel készítek interjút, miközben a háttérben éppen Axl Rose, a Guns N’ Roses frontembere fagyizik nevetve a Red Bull motorhome-jában. Még akkor is szívesen emlékszem erre a jelenetre, ha nem is történt meg, legalábbis nem így, nem ebben a formában. A két esemény ugyanis egy nap különbséggel valóban így játszódott le a Hungaroringen, de azért lássuk be, elmesélve sokkal jobban hangzik az én verzióm!

Akárhogyan is történt, a lényeg, hogy a hasonló jelenetek már egyáltalán nem számítanak meglepetésnek vagy akár különlegesnek a Formula-1-es Magyar Nagydíj történetében, amelyen az elmúlt évtizedekben olyan világsztárok tették tiszteletüket, mint Naomi Campbell, Sylvester Stallone, Asafa Powell, Lothar Matthäus, Roberto Carlos, Nicole Scherzinger, Geri Halliwell, Brad Pitt vagy éppen Rowan Atkinson, csak hogy néhány nevet említsek a teljesség igénye nélkül.

Ez a névsor azt is jelzi, hogy a mogyoródi futam mindenki, a legismertebb nemzetközi hírességek számára is kapcsolódási pontot jelent hazánkkal. Emellett a Hungaroring viszonyítási pont is lett nekünk, magyaroknak: egy reményteli időszak talán utolsó, még álló bástyája, amely az egyre nagyobb sebességgel mögöttünk hagyott negyven év miatt kicsit még mindig emlékeztet minket arra a Magyarországra, amely a rendszerváltás után a változást, a reményt jelentette Európa, de főleg a keleti blokk számára.

A Ring, a mi ringünk ezért sokkal több, mint egy 4381 méter hosszú aszfaltcsík: egy darabka múlt, amely sokunkat olyan legendákra emlékeztet, mint Nigel Mansell (akiről amúgy kanyart neveznek el jövőre), Ayrton Senna vagy épp Michael Schumacher.

Anthony Mackie azt mondta a paddockban csodálkozva, hogy a Hungaroring a felújítás után olyan grandiózus lett, mint egy repülőtér. Egyáltalán nem mondott vele nagyot. Méltó otthona volt, és az is maradt az évről évre fejlődő elitsorozatnak úgy, hogy közben mindvégig megőrizte magyar identitását.

A mai világban az állandóság nagy kincs, és az F1-es Magyar Nagydíj erre az állandóságra emlékeztet: 1986-ban rendezték meg először, és azóta sem került ki a versenynaptárból. Soha. És a jelek szerint egy ideig még nem is fog.

Mert a hagyomány annál nemesebb, minél tovább tart.

