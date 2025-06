Erős Gábor: Ezen a héten eldőlhet, hol folytatom

MÁJUS UTOLSÓ NAPJÁN, vagyis szombaton derült ki, nem Erős Gábor lesz a Kazincbarcika vezetőedzője a 2025–2026-os OTP Bank Liga-idényben. A 44 esztendős szakember az előző évadban klubtörténelmet írt a Barcikával, feljuttatta az együttest az NB I-be, ám már akkor, a siker pillanatában hallani lehetett olyan hangokat, amelyek szerint kérdéses, folytatódik-e a közös munka. Szombaton aztán vége lett a találgatásnak, a KBSC a honlapján tudatta, Erős Gábor nem hosszabbítja meg lejáró szerződését, távozik Kazincbarcikáról.

„Sajnáljuk, hogy nem sikerült megegyezni a folytatásról, de tudomásul vesszük, hogy az edzői pályán mindenkinek megvannak a maga szempontjai, elvárásai, köztük olyanok is, amelyek túlmutatnak a szakmai kihívásokon” – áll többek között a klub által kiadott közleményben, és bár akkor azonnal szerettük volna megszólaltatni a távozó szakembert, ő türelmet kért, és azt ígérte, hétfőn beszél majd a kialakult helyzetről. Mint korábban mindig, ezúttal is tartotta a szavát.

„Sokat gondolkodtam rajta, miként reagáljak a klub által kiadott közleményre, de annál intelligensebbnek tartom magam, pláne a klubtörténelmi siker után, hogy belemenjek egy olyan játékba, amelynek nem látom értelmét – fogalmazta meg gondolatait Erős Gábor. – Szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba: nem az anyagi feltételek miatt nem sikerült meghosszabbítani a szerződésemet, a kazincbarcikai klub ugyanis nagyszerű ajánlatot tett nekem, mire én egy hét gondolkodási időt kértem. Ennek oka az volt, hogy szerettem volna tiszta képet kapni a jövővel kapcsolatban, de miután a menedzseremnek, Vörösbaranyi Józsefnek csütörtökön küldtek egy e-mailt, hogy péntekig várják a választ, nem fogadtam el az egyébként valóban korrekt ajánlatot. Nyilván megértem, hogy a klubnak sürgős volt a válasz, de talán az én szempontomat is meg lehet érteni… Köszönök mindent a KBSC-nek, különösen Koszta Péter sportigazgatónak, mert ő volt az, aki az első pillanattól hitt bennem, s azt hiszem, sikerült meghálálnom a bizalmat. További sok sikert kívánok a Kazincbarcikának, tiszta szívvel kívánom, érje el a kitűzött céljait!”

Erős Gábor korábban már Kisvárdán is bizonyította, remekül érti a szakmát, a 2021–2022-es idényben beugró edzőként második lett a csapattal az élvonalban, az viszont még inkább a csoda kategóriába tartozik, hogy a 2023–2024-es NB II-es évadban tizedik Kazincbarcikát az első osztályba vezette az idén. Nem kérdés, jó néhány klubnál szívesen látnák (arra is jó esély volt, hogy visszatér a Kisvárda Master Goodhoz, de ott végül Gerliczki Máté lett a vezetőedző), felvetődött, hogy szerződtetné a Vasas is, amely a legnagyobb riválisa volt a Kazincbarcikának a feljutásért zajló harcban. És hogy mit mondott Erős Gábor a jövőjét firtató kérdésre?

„Még nem tudok konkrétummal szolgálni, ám tény, vannak érdeklődők. Abban bízom, hogy még ezen a héten eldől a sorsom.”