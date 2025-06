Budafokról szerződtetett rutinos védőt a Kisvárda – hivatalos

A miskolci születésű, 30 éves játékos három év után távozik a dél-budai klubtól.

„Ugyan az utóbbi időben az NB II-ben játszottam, de nem mondtam le róla, hogy visszatérjek a legjobbak mezőnyébe, a jelek szerint ennek most jött el sz ideje. Budafokon nagyon jól éreztem magam, befogadó és családias volt a közeg, de három év után elérkezett az idő a váltásra, és örülök neki, hogy az élvonalban folytathatom. A futballközeg olyan, hogy szinte mindenhol vannak ismerősök, így van ez az új csapatomban is, Molnár Gáborral szinte együtt nőttünk fel, Soltész István a csapattársam volt Budafokon, a testvére, Dominik pedig többször megkeserítette már az életemet a pályán. (...) Már többször felmerült, hogy Kisvárdán folytatom a pályafutásom, legelőször tíz évvel ezelőtt, ám akkor közbeszólt egy sajnálatos sérülés. Aztán talán legkomolyabban tavaly, de akkor még érvényes szerződés kötött Budafokhoz, ami most lejárt, és ez megkönnyítette a transzfert” – idézi a szabolcsi klub honlapja Oláh Bálintot, aki szabadon igazolhatóként csatlakozik az NB I újoncához.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Marko Matanovics (montenegrói, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina, kölcsön után végleg), Nagy Krisztián (Kecskemét), Oláh Bálint (Budafoki MTE, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Czékus Ádám (békéscsabai kölcsön után Kecskemét), Széles Imre (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szőr Levente (Szeged-Csanád GA)