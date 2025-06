A Fradi Nyíregyházáról igazol? – „Nagy Barnabásért magyar és orosz ajánlat érkezett”

Hétfőn szurkolói oldalakon terjedt el a hír – a Greendevils oldal írt róla, majd több portálon is megjelent –, hogy a Ferencváros szerződtetheti a Nyíregyháza balszélsőjét, a 24 éves Nagy Barnabást, aki 2015–2016-ban szerepelt az FTC utánpótlásában, majd megfordult többek között Szentlőrincen és az MTK-ban is, 2023-tól pedig Nyíregyházán futballozik.

„Nagy Barnabásért valóban érkezett magyar és egy külföldi, oroszországi ajánlat is – reagált megkeresésünkre a Nyíregyháza sportigazgatója, Fekete Tivadar. – Ezek a hírek azt bizonyítják, hogy jó munkát végzünk a játékoskiválasztásban és a játékosok fejlesztésében egyaránt, hiszen Nagy Barnabást két és fél esztendeje ingyen igazoltuk az MTK-tól, most pedig megvan a lehetőségünk, hogy értékesítsük a játékjogát, még folynak az egyeztetések az ügyében. Ugyanakkor nemcsak őt említhetjük, hiszen van érdeklődés a két és fél éve szintén az MTK-tól megszerzett Kovácsréti Márk és a tavaly ugyancsak ingyen, Gyirmótról szerződtetett Kovács Milán iránt is, de mondhatnám Tóth Balázst és Alaxai Áront is.”

A csakfoci.hu Kovácsréti kapcsán a Puskás Akadémia és az Újpest, Kovács Milánnal kapcsolatban pedig a Debrecen és a Diósgyőr érdeklődéséről írt.

„Az elmúlt években sok olyan futballistát tudtunk szerződtetni, akikre máshol nem tartottak igényt, viszont nálunk bizonyítani tudták, hogy megállják a helyüket az NB I-ben – folytatta a sportigazgató, aki arról is beszélt, kik azok, akik biztosan távoznak Nyíregyházáról. – A kölcsönbe kapott játékosok közül Ognjen Radosevics visszatér Újpestre, Kovács Krisztián Paksra, és Farkas Bendegúz kölcsönszerződése is lejár; utóbbit szerződtetnénk végleg, de jelen állás szerint a Puskás Akadémiához köti a megaállpodása. Aztán vannak olyan lejáró szerződésű játékosaink, mint az északmacedón Darko Velkovszki és a grúz Nika Kvekveszkiri, akikkel lenne opciós lehetőségünk hosszabbítani, de a gyakori sérüléseik miatt nem vállaljuk a kockázatot és ugyanez igaz Géresi Krisztiánra is. Velkovszki például olyan sérülést szenvedett el a bajnoki hajrában, hogy több mint fél évig is elhúzódhat a gyógyulása. Ellenben a ciprusi válogatott Pavlosz Korreával továbbra is számol a Szabó István vezette szakmai stáb, így vele hosszabbítunk. Nagy Dominikkal is tervezne a vezetőedzőnk, nagyon szeretné, hogy a következő idényben is a rendelkezésére álljon, de neki lejár a megállapodása, tárgyalunk a folytatásról.”

Fekete Tivadar a klubbal hírbe hozott lehetséges kiszemeltek – Katona Bálint, Katona Mátyás, Katona Levente, Májer Milán – kapcsán annyit mondott, egyelőre nem tud konkrétumokkal szolgálni. Hozzátette, sok játékos iránt érdeklődnek, de az élő szerződésűek esetében nagyon nehéz dűlőre jutni a klubjaikkal, mert az új MLSZ-szabályozás következtében még jobban ragaszkodnak a csapatok a magyar labdarúgóikhoz.

Nyíregyházán június 13-án orvosi felmérésekkel kezdődik a nyári felkészülés, június 16-án pedig már edzésbe is áll a csapat.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Horváth Kevin (Mezőkövesd Zsóry), Németh Barnabás (Vasas FC), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry), Pataki Bence (Tiszakécske), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia), Katona Bálint (Ferencváros), Katona Levente (Kecskemét), Katona Mátyás (Fehérvár FC), Májer Milán (Kecskemét)

Távozók: Nika Kvekveszkiri (grúz), Darko Velkovszki (északmacedón)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia), Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Géresi Krisztián, Matheus Leoni (brazil), Kovácsréti Márk (Puskás Akadémia, Újpest), Kovács Milán (Debrecen, Diósgyőr), Nagy Barnabás (Ferencváros és Oroszország), Nagy Dominik (lejár a szerződése)