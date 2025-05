Szalai Gábor: Életem legfontosabb gólját szereztem Győrben

Éjjel fél tizenkettő is elmúlt, mire a Ferencvárost szállító busz kigördült az ETO Parkból. Az új, világító 36-os számmal ellátott jármű csupa mosolygós futballistával indult haza Győrből, de hol volt még az este vége…

A Groupama Arénánál több ezren várták a csapatot, Dibusz Dénes csapatkapitány itt emelte magasba a bajnoki trófeát, a játékosok megkapták az első helyért járó aranyérmeket. Az egyik legboldogabb futballista Szalai Gábor volt, aki az ETO ellen 2–1-re megnyert találkozón a szünet előtti pillanatokban szerezte meg a vezetést a Fradinak. A Marco Rossi szövetségi kapitány válogatott keretébe is bekerülő védőnek ez az első felnőttaranyérme pályafutásában.

„Életem legfontosabb gólját szereztem Győrben – mondta lapunknak a mérkőzést követően Szalai Gábor. – Igazából nem is akartam elhinni, hogy gólt lőttem, hirtelen nem is tudtam, hogyan került a labda a győri kapuba. Hidegrázós pillanatok voltak, elmondhatatlanul jó ez az érzés!”

A 24 esztendős hátvéd karrierje során eddig csupán ezüstérmeket szerzett, legutóbb a Mol Magyar Kupa döntőjében tizenegyesekkel vereséget szenvedtek a Pakstól, úgyhogy a bajnoki cím és persze az aranyérem értékes kárpótlás is egyben.

„NB III-as, NB II-es és NB I-es ezüst­érmem már van, legutóbb pedig a Magyar Kupában is második helyet szereztem. Nagyon boldog vagyok, hogy végre az aranyérem is összejött. Valahogy sosem volt olyan évadom, amikor a végére kiengedhettem volna, de mindig is olyan játékos voltam, akiből a nehéz helyzetek kihozzák a maximumot. Az NB I-ben a bajnoki cím az elérhető legnagyobb siker, megküzdöttünk érte. Egyetlen pillanatra sem fordult meg a fejünkben, hogy lemaradhatunk az aranyról, végig hittünk a megszerzésében.”

Szalai Gábornak hamarosan Telkiben lesz jelenése, Marco Rossi szövetségi kapitány ismét beválogatta, így készülhet a június 6-i Svédország, majd a június 10-i Azerbajdzsán elleni összecsapásra. Mint ahogyan Dibusz Dénes is ott lesz Telkiben, a rutinos kapus ragyogó teljesítményt nyújtott az idényben, és immár a nyolcadik bajnoki címét szerezte az NB I-ben.

„Sorozatban ez volt a hetedik elsőségem, de talán a legnehezebb is egyben – mondta az FTC csapatkapitánya. – Győrben, az ETO ellen az első félidőben az idény legrosszabb játékát nyújtottuk. Persze, ez olyan mérkőzés volt, amelyen nem az számított, hogyan játszunk, hanem az, hogy legyen meg az egy pont. Az utolsó tizenkét-tizenhárom fordulóban összekaptuk magunkat, hátul stabillá váltunk, a támadósorban pedig mindig volt valaki, aki betalált.”

A mindig önkritikus kapus örül a bajnoki címnek, de elmondta, a felkészülés kezdetével új időszámítás kezdődik, és ismét építkezni kell.

„Ha a Bajnokok Ligája selejtezőjében eredményesebbek akarunk lenni, ahhoz több kell. Márpedig a cél egyértelmű, elérni a csoportkört. Most még örülhetünk, hogy bajnokok lettünk, lehet kicsit pihenni, hogy aztán tiszta fejjel tudjuk elkezdeni a felkészülést és a ráhangolódást az újabb feladatokra.”

LABDARÚGÓ NB I

33. FORDULÓ

ETO FC Győr–Ferencvárosi TC 1–2 (0–1)

Győr, ETO Stadion, 7999 néző. Vezette: Berke Balázs

Gólszerzők: Krpics (80.), ill. Szalai G. (45+1.), Joseph (53.)