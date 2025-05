Robbie Keane: A következő idényben még szebb játékot szeretnénk nyújtani

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője

– Újabb magabiztos hazai győzelem. Elégedett a látottakkal?

– Úgy gondolom, az első perctől kezdve kontrolláltuk a mérkőzést, ha nem is teljesen végig, csak ameddig szükséges volt. Jól éreztük magunkat, és egy percig sem engedtük, hogy az ellenfél veszélyt jelentsen.

– A bajnoki versenyfutás az utolsó fordulójához érkezett. Mi jár a fejében ezzel kapcsolatban?

– Azt mondtam a fiúknak a héten, tegyenek meg mindent, koncentráljanak maximálisan arra, hogy az élről várhassuk az utolsó fordulót, amikor Győrben lépünk pályára. Nyilván ez a győzelem még egy nagy lépéssel közelebb vitt minket a bajnoki címhez, így nincs más dolgunk, mint a jövő hétvégi meccsre koncentrálni.

– Ez már az a csapat, amelyet látni szeretne?

– Januárban érkeztem, sohasem könnyű idény közben átvenni egy csapat irányítását. Azt szeretem, ha a társaság olyan intenzitással és támadó felfogásban játszik, mint ahogy most, ezt várom el a srácoktól. Azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy közönségszórakoztató futballt mutassunk be, emellett fontos, hogy ne kapjunk gólt. Az volt a lényeg, hogy jól teljesítsünk, de a következő idényben még szebb játékot szeretnénk nyújtani.

Tímár Krisztián, a Fehérvár FC vezetőedzője

– Mennyire volt meghatározó a korán kapott gól?

– Meglehetősen, hiszen ilyenkor felborul a meccstervünk. Pedig harcosan kezdtünk, próbáltunk zavart okozni, voltak is jó labdaszerzéseink a pálya közepén. De visszatérő hiba, hogy pontrúgásból kapunk gólt. Mint ahogy visszatérő probléma az egyéni hiba is hátul, a harmadik gól előtt elcsúszott a védőnk, úgy látszik, most ilyen szériában vagyunk. Persze, nem feltétlen a Fradi ellen kell győznünk, ott még nem tart ez a csapat.

– A Debrecen ellen viszont muszáj lesz az utolsó fordulóban.

– Arra a meccsre kell feltennünk mindent, voltak is olyan játékosaink, akiket sárga lapok miatt ezen a meccsen nem játszattunk, hogy ne kockáztassunk. Ivan Saponjics is nagyon hiányzott elöl, kisebb sérüléssel bajlódik, inkább nem is neveztük, a Debrecen ellen nagyobb szükség lesz rá. Úgy alakult, hogy otthon kell kiharcolnunk a bennmaradást – képesek vagyunk rá!

– Újoncot is avatott Horváth Tamás személyében.

– Tizenhárom-tizennégy bevethető felnőtt játékosunk van csak, így a fiatalok előtt is megnyílnak a kapuk. Örülök, hogy lehetőséget tudtunk neki adni, megdolgozott érte, kár, hogy ilyen mérkőzésen került rá sor. Sok tehetséges fiatal van a Vidi utánpótlásában, Tamás játékával is elégedett vagyok.

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Fehérvár FC 3–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 11 957 néző. Vezette: Káprály

Gólszerző: Milicevic (12. – öngól), Pesics (51.), Tóth A. (83.)

